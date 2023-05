Zwyczaje zakupowe Polaków - planowanie, oszczedności, technologie

W wyniku pandemii i wysokiej inflacji wielu Polaków zaczęło skrupulatnie planować wydatki, porównywać ceny, a także baczniej przyglądać się jakości produktów, które kupują. Z jednej strony Polacy stali się bardziej ostrożni w swoich decyzjach zakupowych, z drugiej coraz częściej korzystają z rozwiązań technologicznych, które pozwalają na efektywniejsze zarządzanie finansami, czy platform oferujących elastyczne rozwiązania finansowe – komentuje Daniel Malinowski, zarządzający fintechem Mokka Polska, specjalizującym się w płatnościach odroczonych i ratalnych.

Planowane zakupy

Polacy należą do rozważnych konsumentów, którzy dbają o swoje finanse i podejmują przemyślane decyzje zakupowe. Planowanie i zarządzanie wydatkami to mocna strona Polaków - aż 81% ankietowanych deklaruje, że sumiennie planuje swoje wydatki z wyprzedzeniem. Jedynie 5% przyznaje, że ma lekką rękę do zakupów, z kolei 14% nie potrafi tego określić. Równocześnie przyznajemy, że decyzje zakupowe zdarza się nam podejmować pod wpływem emocji (93%), jednak robimy to czasami lub bardzo rzadko (90%).

Nowe technologie pomagają zarządzać wydatkami

Polacy chętnie korzystają też z technologii, które pomagają im w zarządzaniu finansami osobistymi. Spośród nowych technologii pomagających w zarządzaniu finansami, najczęściej wybierana jest bankowość elektroniczna (60%) z której najchętniej korzystają osoby w wieku 55-65 lat, oraz aplikacje bankowe (50%). Z aplikacji i platform służących do kontroli wydatków i elastycznego zarządzania finansami korzysta 29% badanych. Jednak 18% w ogóle nie korzysta z tego typu narzędzi. Osoby młode, w wieku 18-24 lat oraz 25-34 lat chętniej niż pozostali korzystają z aplikacji służących do kontroli wydatków i budżetu domowego.

Kuszące promocje

Znakomita większość badanych (98%) deklaruje, że chętnie korzysta z ofert promocyjnych. Na pytanie o częstotliwość korzystania z ofert promocyjnych aż 42% z nas przyznaje, że korzysta z nich robiąc zakupy praktycznie zawsze, a 32% bardzo często. Pozostałe osoby (26%) decydują się na korzystanie z promocji rzadko lub sporadycznie.

Polacy mają sprecyzowane preferencje, jeżeli chodzi o typy promocji. Z jednorazowych rabatów korzysta 77% ankietowanych, 64% korzysta z kart lub aplikacji lojalnościowych, w ramach których zbiera się punkty lub otrzymuje zniżki na produkty, 50% badanych decyduje się na zakupy w ramach sezonowych wyprzedaży, a 27% zbiera kupony i kody rabatowe z gazet. Kluby i grupy zakupowe interesują jedynie 12% rodaków. Pozostałe 3% nie korzysta z żadnych tego typu rozwiązań. Starsi respondenci częściej korzystają z kart i programów lojalnościowych, a co ciekawe młodsi wybierają kupony i kody rabatowe z gazet.

Informacja o produkcie to podstawa

Badania potwierdzają, że Polacy są konsumentami wrażliwymi cenowo, niezależnie od kategorii produktów jakie kupują. Polacy w znakomitej większości porównują ceny produktów przed ich zakupem (97%). Niemal połowa (48%) używa w tym celu porównywarek cenowych online (częściej mężczyźni – 53% niż kobiety – 42%). Nieco mniej sprawdza ceny odwiedzając sklepy i kupując tam, gdzie jest najkorzystniej (44%). Polacy często sprawdzają też ceny w sklepach online w porównaniu do stacjonarnych (44%). Spora grupa osób sprawdza ceny w ofertach, katalogach reklamowych lub gazetkach sklepowych (39%), przy czym kobiety robią to częściej (45%) niż mężczyźni (33%). Pozostałe 6% sprawdza ceny w inny sposób.

Aż 95% respondentów deklaruje, że szuka opinii na temat produktów przed zakupem. Aż 71% badanych tego typu weryfikację przeprowadza prawie zawsze lub często, 11% czasami, 12% rzadko, a 4% nigdy, a 1% trudno jest to określić. Co więcej, 84% badanych deklaruje, że kupuje produkty z wyprzedzeniem (np. kupno kurtki zimowej latem), aby uzyskać niższą cenę. Jest to dla Polaków dość częsta praktyka (56%), dla 39% rzadka lub sporadyczna, a 16% w ogóle tak nie kupuje lub nie potrafi tego określić.

Cena vs. jakość

28% badanych deklaruje, że kupuje wyłącznie tanie produkty, ale dla niemal 67% cena nie jest jedynym kryterium wyboru. 6% nie potrafi tego określić, a 2% w mniejszym stopniu bierze pod uwagę cenę, skupiając się na jakości. Równocześnie 91% ankietowanych deklaruje, że zwraca uwagę na jakość podczas zakupów.

Zakupy coraz bardziej proekologiczne

Niemal połowa badanych (49%) zwraca uwagę na kwestie ekologiczne podczas zakupów, co pokazuje, że coraz więcej Polaków ma świadomość wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko naturalne. 34% deklaruje, że wybiera pod tym względem różnie, a dla 28% nie ma to żadnego znaczenia. Dodatkowo, coraz więcej osób sprzedaje swoje używane rzeczy za pomocą aplikacji lub internetowych serwisów aukcyjnych, co pomaga w ograniczeniu ilości odpadów. 75% ankietowanych twierdzi, że sprzedaje swoje używane rzeczy w Internecie. Najczęściej robią to kobiety oraz osoby młode, do 35 roku życia. Jedynie 25% ankietowanych nie ma takiego zwyczaju. Jesteśmy też zwolennikami kupowania rzeczy używanych. 78% respondentów kupuje używane przedmioty przez aplikacje lub aukcyjne serwisy internetowe, w tym ponad połowa z nas robi to regularnie (53%). Jedynie 22% Polaków nie podejmuje się takiego wyzwania.