Zwyżkujący dolar kosztował P&G aż 6 proc. obrotów

4 mld dolarów dodatkowych kosztów

Procter & Gamble radzi sobie lepiej niż oczekiwano w obecnym wymagającym środowisku. Producent odnotował nieznaczny wzrost sprzedaży, o 1%, do 20,6 mld dolarów w właśnie zakończonym kwartale - to więcej niż oczekiwali analitycy. Chociaż zarządzanie cenami i operacjami jest obecnie bardzo trudne, według dyrektora generalnego Jona Moellera wzrost organiczny pozostanie „solidny”.

P&G podniosło ceny, sprzedaż spadła

Rosnące koszty surowców skłoniły P&G do podniesienia cen o 9%, co zmniejszyło wielkość sprzedaży o 3%. Konsumenci są nieco zniechęceni podwyżkami. Sieci supermarketów już ujawniły, że ludzie coraz częściej wybierają tańsze marki własne. Ponadto mocniejszy dolar w stosunku do euro i funta kosztował P&G 6% obrotów. W efekcie zysk netto spadł o 4%, do 3,9 mld dolarów.

P&G obniża prognozę finansową

Na cały rok finansowy 2023, który kończy się pod koniec czerwca, P&G obniża prognozę. Podczas gdy początkowo oczekiwano wzrostu przychodów na poziomie około 2%, teraz grupa spodziewa się spadku sprzedaży o 1% do 3%. Same efekty walutowe kosztowałyby grupę około 1,3 mld dolarów, podczas gdy koszty transportu wzrosły o 200 mln dolarów, a koszty surowców aż o 2,4 mld dolarów.