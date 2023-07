Żywność ekologiczna w Polsce to zaledwie 0,5 proc. rynku całej żywności

Według danych Eurostatu w ostatnich 10 latach w Unii Europejskiej powierzchnia upraw ekologicznych zwiększyła się o 6,5 mln ha. Systematycznie rośnie również wartość rynku żywności ekologicznej, w 2021 roku osiągnął wartość 150,7 mld USD.

Eko trendy wzmacniane są przez unijne przepisy. Europejski Zielony Ład zakłada, że w 2030 roku 25% wszystkich upraw w UE będzie uprawami ekologicznymi. To duże wyzwanie, biorąc pod uwagę, że obecnie to niecałe 9 %.

Rynek żywności eko rośnie, ale do wyznaczonych celów daleka droga

Perspektywy wzrostu tego rynku są olbrzymie, gdyż w większości krajów Unii Europejskiej udział ten wynosi od kilku do kilkunastu procent. Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa i wszystko wskazuje na to, że ten trend pozostanie z nami na dłużej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dostępność eko produktów jest coraz większa, znajdziemy je już właściwie w większości sklepów spożywczych – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Badania przeprowadzone przez Organic Trade Association, ponad połowa konsumentów – 55% deklaruje, że kwestie zdrowotne związane z lepszymi właściwościami odżywczymi i brak pestycydów decydują o tym, że podczas zakupów sięgają po produkty ekologiczne. Innymi czynnikami są kwestie ochrony środowiska, deklaruje je 42% konsumentów i etyczne traktowanie zwierząt, ten argument wskazało 38% uczestników badania.

Rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi widzimy również w systematycznym wzroście sprzedaży. W pierwszym półroczu 2023 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży o około 27 % rok do roku. Regularnie zwiększamy również naszą ofertę produktów i rozwijamy kanały sprzedaży, aby nasze produkty były dostępne dla jak największego grona klientów – komentuje Sylwester Strużyna.

Konwersje na rolnictwo ekologiczne nie będą masowe

Eksperci wskazują, że w kolejnych latach rynek żywności ekologicznej nadal będzie dynamicznie się rozwijał. Duży udział w tej zmianie ma Unia Europejska, która zakłada, że do 2030 roku ¼ wszystkich upraw będzie miała charakter ekologiczny. Chociaż powierzchnia upraw eko systematycznie wzrasta, w 2021 roku było to 15,9 mln ha w porównaniu do 14,5 mln rok wcześniej, eksperci wskazują, że w najbliższych siedmiu latach nie uda się osiągnąć wyznaczanego w Europejskim Zielonym Ładzie poziomu. Realne wydaje się osiągnięcie poziomu kilkunastu procent.

W ocenie prezesa Bio Planet zmiany dotyczące przechodzenia na rolnictwo ekologiczne będą zachodzić ewolucyjnie. Jak ocenia, przestawianie jednego gospodarstwa rolnego z systemu konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne (konwersja) to proces trwający z reguły około trzech lat; wymagający świadomych decyzji właściciela gospodarstwa i jego dużego zaangażowania. Trudno będzie prowadzić masowe konwersje na rolnictwo ekologiczne; raczej będą to pojedyncze, punktowe gospodarstwa rozproszone na terenie całej Polski.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.