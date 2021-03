1/3 Polaków kupuje rajstopy w dyskontach

fot. rajstopy Gatta

59 proc. Polaków zadeklarowało zakup rajstop w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie - wynika z badania firmy analitycznej PMR zrealizowanego w lutym 2021 r. Blisko 1/3 badanych rajstopy kupiła w dyskontach spożywczych.

Z badania PMR zrealizowanego w lutym 2021 r wynika, że 6 na 10 Polaków zadeklarowało zakup rajstop w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie.

Częściej ten zakup zadeklarowały kobiety oraz osoby młodsze do 34 lat, oraz konsumenci z wyższym i średnim wykształceniem. Wielkość miasta oraz dochody nie są czynnikami różnicującymi.

Częściej w dyskontach kupują konsumenci w wieku do 54 lat, mieszkańcy miast do 20 tys. ludności oraz konsumenci z niższymi dochodami (do 3 tys. netto per capita).

Z badania wynika, że Polacy rajstopy najchętniej kupują w dyskontach spożywczych. W tego typu sklepach chętniej rajstopy kupują kobiety (36 proc. w porównaniu do 26 proc.), konsumenci w wieku do 54 lat oraz ci z wykształceniem wyższym oraz mieszkańcy wsi i miast poniżej 500 tys. mieszkańców.

Drugim najchętniej wybieranym miejscem zakupu rajstop, deklarowanym przez 25 proc. kupujących są drogerie kosmetyczne. W drogeriach rajstopy chętniej kupują kobiety (31 proc. deklaracji wśród kobiet, w stosunku do 21 proc. mężczyzn)., osoby młodsze do 54 lat oraz z wykształceniem wyższym.

- Pod względem ilościowym rajstopy również są największą kategorią wśród odzieży i obuwia sprzedawanych w drogeriach kosmetycznych - napisano w komentarzu do badania.

- Największy udział rajstop w asortymencie posiada Rossmann, jako jedyna z dużych sieci drogeryjnych w swoim asortymencie posiada bieliznę oraz odzież. Udział ilościowy rajstop w asortymencie poza kosmetycznym w sieci wynosi prawie 4 proc. - dodano.

Rajstopy generują największy udział w segmencie odzieży i obuwia zakupionego w dużych drogeriach sieciowych. Według danych PMR w 2020 r. wartość sprzedaży rajstop w dużych sieciach osiągnęła ponad 100 mln zł.



W stacjonarnych sklepach z bielizną oraz odzieżą w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających badanie kupił co piąty kupujący rajstopy, odpowiednio 19 proc. oraz 18 proc. respondentów.

- Na niższy odsetek częstotliwości zakupów wpływa kilka czynników, m.in. wyższa cena rajstop w tego typu sklepach, mniejsza dostępność specjalistycznych sklepów z bielizną w mniejszych miastach, czy też okresowe zamknięcia sklepów z odzieżą o bielizną w 2020 r. -wyjaśniono.

- W sklepach odzieżowych i bieliźnianych chętniej kupują rajstopy mężczyźni. Na co wpływa fakt, że te zakupy robią raczej nie na własny użytek, ale np. jako prezent. Również sklepy te są chętniej wybierane na zakup rajstop przez młodszych konsumentów (do 54 lat), mieszkańców miast oraz przez osoby z wyższymi dochodami (powyżej 3 tys. netto per capita) - dodano.

PRM podało także, że stosunkowo popularnymi miejscami zakupów są również dyskonty niespożywcze (21 proc.), platformy internetowe (17 proc.) oraz bazary i targowiska (17 proc.).