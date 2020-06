1,5 mln zamówień w rok w sklepie CCC.eu

Z końcem czerwca mija rok od uruchomienia sklepu internetowego CCC. W tym czasie sklep zrealizował ponad 1,5 miliona zamówień, odnotowuje poziom nawet 13,5 mln wizyt klientów miesięcznie i jest dostępny na pięciu rynkach zagranicznych poza Polską (Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria).

Aplikacja CCC odpowiada w niektórych miesiącach za 30% obrotu sklepu i niedługo będzie miała 2 mln pobrań. Łącznie kanał mobilny (www i aplikacja) odpowiada za 75-80% ruchu w serwisach CCC.

W czerwcu do Messenger dodana została usługa visual search pozwalająca klientom na wyszukiwanie produktów z oferty CCC na podstawie dowolnego zdjęcia (co do tej pory dostępne było tylko w aplikacji CCC). CCC zaczęła także korzystać z Google Voice Assistant, gdzie klient może m.in. sprawdzić dostępność produktów w sklepach stacjonarnych czy znaleźć najbliższy sklep.



Sklepy online Grupy CCC działają dziś w 16 krajach (6 rynków ccc.eu i 16 eobuwie.pl, 6 DeeZee.pl). Aplikacja CCC dostępna jest w 4 krajach.