10 najciekawszych wydarzeń na rynku handlu detalicznego w czerwcu

Przejęcie ponad 300 sklepów Tesco w Polsce przez właściciela sieci Netto, finalizacja zakupu Frisco.pl przez Grupę Eurocash i deklaracja sieci Aldi o potrojeniu liczy otwieranych sklepów w Polsce - o tym przeczytasz w zestawieniu najciekawszych informacji z czerwca br. Pomimo pandemii na rynku sporo się dzieje!

Netto przejmuje Tesco Polska

Czerwcowy komunikat firmy Tesco zaskoczył chyba każdego z nas. Od sprzedaży sieci Tesco w Polsce mówiło się od dawna, ale chyba nikt nie spodziewał się, że nabywcą będzie właściciel sieci Netto w Polsce. Firmy Salling Group i Tesco Polska porozumiały się w sprawie przejęcia całości działalności spółki – w tym jej sklepów i magazynów. Transakcja obejmuje przejęcie 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group. Wartość transakcji jest równa Enterprise Value (EV) w wysokości 900 mln zł. Transakcja musi zostać jeszcze zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędy regulacyjne. Jej sfinalizowanie spodziewane jest w czwartym kwartale 2020 roku. Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco. Grupa Salling przeznaczy 1 mld zł na rebranding i modernizację sklepów przejętych sklepów.

19 sklepów wyłączonych z umowy Tesco-Netto, dwa do zamknięcia, jeden przejmie Kaufland

Umowa Salling Group i Tesco Polska dotyczy 301 sklepów Tesco. Z transakcji wyłączono jednak 19 placówek. - Tesco prowadzi rozmowy na temat różnych opcji w stosunku do sklepów nieobjętych transakcją, ich sytuacja może się różnić się w zależności od lokalizacji. Pragniemy również podkreślić, że obecnie nasze sklepy pozostają otwarte bez zmian. Transakcja sprzedaży do Salling Group zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych - poinformowało nas biuro sieci Tesco.

26 czerwca dowiedzieliśmy się, że dwa sklepy znajdujące się w Częstochowie i Mielcu zostaną zamknięte. Placówki był na liście sklepów, które nie trafią do portfela Netto. Sieć poinformowała już związkowców o grupowych zwolnieniach.

Sklepy należące do Tesco, które nie podlegają umowie sprzedaży do Salling Group to: Gliwice (ul. Łabędzka); Zielona Góra (ul. Energetyków); Bielsko Biała (ul. Warszawska); Warszawa (ul. Górczewska); Szczecin (ul. Milczańska); Gdynia Kcyńska; Gdynia Karwiny (ul. Nowowiczlińska); Opole Furniture (ul. Ozimska); Łódź Widzew (ul. Widzewska); Poznań Opieńskiego; Warszawa Mory (ul. Połczyńska); Łódź Bałuty (ul. Pojezierska); Częstochowa (ul. Drogowców); Mielec (ul. Żeromskiego); Kraków Kapelanka; Katowice Silesia (ul Chorzowska); Ostrów Wielkopolski Ostrovia (ul. Kaliska); Ostrowiec Świętokrzyski (ul. Mickiewicza) oraz Kielce (ul. Świętokrzyska).

Ponadto, jeden ze sklepów Tesco zmieni szyld na Kaufland. 9 czerwca do UOKiK trafił wniosek spółki Kaufland Polska Markety dotyczący nabycia części mienia Parku Rozwoju III – Projektu Echo 112. Najprawdopodobniej chodzi o przejęcie sklepu w Poznaniu przy ulicy Opieńskiego 1. To już 9. wniosek Kauflandu dotyczący sklepów Tesco.

132,5 mln zł za Frisco.pl

Grupa Eurocash była strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., z udziałami na poziomie 44% akcji. W grudniu 2019 r. spółka zdecydowała się na zwiększenie zaangażowania we Frisco i nabycie 56% akcji od funduszy MCI. Teraz przyszedł czas na finalizację umowy. Wartość transakcji wyniosła 132,5 mln zł. Transakcja nabycia Frisco ostała sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te, poza nabyciem Frisco SA, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej Grupy Eurocash.

Aldi rusza z kopyta

Na początku czerwca Aldi poinformowało, że szuka działek pod inwestycje. Po przejściowym wstrzymaniu otwarć z powodu wybuchu pandemii koronawirusa sieć powraca do swoich planów i zapowiada nawet trzykrotny wzrost otwieranych sklepów do końca 2022 roku. - Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę – mówił Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.

Dino buduje, Lidl kupuje działki

Zarząd Dino Polska S.A. poinformował, że 23 czerwca br. podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy dwóch nowych centrów dystrybucyjnych spółki w miejscowościach: Sieroniowice w województwie opolskim oraz Sierpc w województwie mazowieckim. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 80 mln zł (netto) na jedno centrum dystrybucyjne i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych. Celem nowych centrów dystrybucyjnych będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Sieć oczekuje, że budowy obu centrów dystrybucyjnych zakończą się w 2021 r.

Dino ma obecnie pięć centrów dystrybucji - w majowym raporcie spółka podała, że sfinalizowała budowę 5 centrum dystrybucyjnego w Łobzie w województwie zachodniopomorskim.

Sieć Lidl również przymierza się do nowego magazynu. W gminie Dobroszyce ma powstać nowe centrum dystrybucyjne sieci. Dyskonter zapłacił za grunt ponad 10 mln zł. Magazyny, które będą obsługiwać Dolny Śląsk powstaną w ciągu trzech lat.

Przypomnijmy, że na początku zeszłego roku sieć uruchomiła centrum dystrybucyjne w Kałuszynie, w powiecie mińskim. Kubatura obiektu zbliżona jest do pojemności Pałacu Kultury i Nauki. Było to 10. centrum dystrybucyjne sieci.

Carrefour wygasza platformę Marketplace

Na początku czerwca pisaliśmy, że sieć Carrefour podjęła decyzję o wygaszeniu projektu marketplace i od kwietnia 2020 roku na swojej platformie carrefour.pl nie oferuje produktów od zewnętrznych dostawców. - W związku z dynamicznym rozwojem swojego e-grocery, zdecydowaliśmy, że dalsze inwestycje w obszarze handlu online konsolidować będziemy wokół cieszącego się dużą popularnością internetowego sklepu spożywczego oraz oferty własnej produktów non-food. Jako firma konsekwentnie realizująca strategię omnikanałowości, Carrefour chce zapewniać swoim konsumentom jednakowe doświadczenia zakupowe - niezależnie od kanału sprzedażowego, który wybiorą - wyjaśniła nam sieć.

Stokrotka wprowadza kasy samoobsługowe

Sieć Stokrotka postanowiła zainwestować w automatyzację obsługi, rozpoczynając wrażanie kas samoobsługowych w wybranych sklepach na terenie całego kraju. Pierwsze kasy pojawią się w Lublinie. W sumie do końca lipca firma zainstaluje 100 kas w 43 sklepach w największych miastach w Polsce. - Spodziewamy się, że docelowo z tego rozwiązania będzie korzystać co trzeci z klientów Stokrotki - mówił Łukasz Olszewski, dyrektor Działu Wsparcia i Rozwoju Stokrotka sp. z o.o.

Auchan chce odzyskać rentowność

Kilka dni temu Auchan poinformowało nas, że modyfikuje swoją strategię zaplanowaną do roku 2022. Ambicją spółki jest utrzymanie pozycji najtańszej sieci handlowej w Polsce przy uwzględnieniu nabytych w okresie pandemii doświadczeń. Auchan zapowiada wprowadzenie nowych ścieżek zakupowych klienta, rozwój kolejnych usług e-commerce, zmiany w ofercie i dopasowanie modelu ekonomicznego sieci. „Auchan ma stać się projektantem unikatowej oferty dla polskiego konsumenta, firmą nowoczesną i odpowiedzialną; oferującą to, co dobre, zdrowe i lokalne; zaangażowaną w tworzenie platform służących do budowania pogłębionych relacji z klientami i lokalnymi społecznościami. Istotnym elementem jest również dostosowanie organizacji i metod pracy, aby dać odpowiedź na nowe potrzeby i oczekiwania rynku i klienta” – zapowiadają władze firmy Auchan Retail Polska.

Rossmann otworzył w Polsce swój flagowy sklep

W połowie czerwca w łódzkiej Manufakturze sieć Rossmann otworzyła swoją flagową drogerię, która łączy nowoczesny design z najnowszymi technologiami, a także zakupy z zabawą. Przedstawiciele firmy Rossmann Polska podkreślają, że nowa drogeria, to dla firmy „krok w przyszłość”. W sklepie nowoczesny design przenika się z najnowszymi technologiami, a wybrane przez operatora marki „zgodne z najnowszymi światowymi trendami, zachęcają do testowania i zabawy.” Najnowsza drogeria sieci Rossmann w łódzkiej Manufakturze została podzielona na cztery strefy: Manufaktura Piękna, Strefa Beauty, Strefa Zdrowia oraz Strefa Grab&go. W sklepie możemy zobaczyć m.in. Refill station – automaty, w których klienci mogą napełniać butelki wielokrotnego użytku, np. szamponem, żelem pod prysznic, płynem do prania czy mycia naczyń.

Market Plus - nowa sieć Specjału

Grupa Specjał pracuje obecnie nad powstaniem nowej sieci sklepów o nazwie Market Plus. Sieć tworzona jest z myślą o najlepszych franczyzobiorcach firmy.

- Jest to propozycja dla dosyć wąskiej grupy detalistów spełniających wszelkie oczekiwania związane z naszą współpracą i najlepiej realizujących założenia sieci, w ramach których obecnie funkcjonują. Zakładamy, że będą to placówki handlowe liczące co najmniej 150 mkw. powierzchni sprzedaży. Chcemy w nich wykorzystać najlepsze doświadczenia wszystkich uczestników procesu sprzedaży od dostawców poczynając, poprzez naszą firmę, zaś na umiejętnościach samych detalistów kończąc. Na przykład myślimy o wprowadzeniu znanej od lat instytucji kapitana kategorii, który będzie zajmował się organizacją półki sklepowej danej kategorii w taki sposób, aby najlepiej odpowiadała ona na potrzeby klientów. My wniesiemy know how dużego ogólnopolskiego dystrybutora. Przewidujemy, że oferta w sklepie Market Plus będzie z jednej strony ujednolicona, aby była wyznacznikiem sieci, z drugiej zaś odpowiadała na regionalne potrzeby - zapowiadał w firmowym kwartalniku Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał.