10 największych firm w Polsce. Wśród nich m.in. Biedronka i Dino

W pierwszym kwartale 2021 r. Dino przeznaczyło na inwestycje 367 mln zł, fot. shutterstock

LG, Orange Polska, Schwarz, Jeronimo Martins, GK Cyfrowy Polsat, GK LPP, GK Dino, Volkswagen, GK Canpack oraz Żabka - to 10 największych firm prywatnych w Polsce według Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o wsparcie prywatnych inwestycji w naszym kraju.

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, samorządów i kluczowych decydentów polskiej gospodarki o pilne wdrożenie polityki nastawionej na promocję prywatnych inwestycji w Polsce.

- Doceńcie największych prywatnych inwestorów na polskim rynku, którzy ze względu na skalę działalności mogą odegrać kluczową rolę w wychodzeniu gospodarki z pandemicznego kryzysu i wykorzystania szans rozwojowych Polski - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

- Szczególnie dziś potrzebne są nam inwestycje efektywne, nadążające za światowymi trendami, uwzględniające nowe technologie informacyjno-komunikacyjne czy robotyzacja. Właśnie o takie działania powinniśmy zabiegać i im sprzyjać - dodaj.

Organizacja podkreśla, że w ubiegłym roku udział inwestycji prywatnych w PKB spadł do najniższego poziomu od 1993 roku. W Unii Europejskiej był on niższy tylko w Grecji i Luksemburgu. Cyfrowa transformacja wymaga ogromnych nakładów, tymczasem w przeznaczamy na te inwestycje ponad dwa razy niższy odsetek PKB niż wynosi średnia UE.

W I kwartale 2021 r. kołem zamachowym polskiej gospodarki niespodziewanie okazały się wydatki inwestycyjne firm, a nie konsumpcja gospodarstw domowych.

- Jesteśmy w newralgicznym momencie wychodzenia z koronakryzysu i wykorzystania szansy na przyspieszony rozwój Polski. Potrzebujemy stworzyć warunki do efektywnego wykorzystania Funduszu Odbudowy i Odporności oraz Nowej Perspektywy Finansowej UE - przekonuje Konfederacja Lewiatan.

POSTULATY LEWIATANA



1. Należy spiąć różne projekty rządowe w jeden program gospodarczy, który powstanie we współpracy z przedsiębiorcami. Dotyczy to zwłaszcza Polskiego Ładu, Polskiej Polityki Przemysłowej a także Krajowego Plan Odbudowy.

2. Bardzo ważne jest także zapewnienie stabilności regulacyjnej, aby nie zaskakiwać przedsiębiorców zmianami prawnymi – bez przewidywalnego państwa nie da się oszacować ryzyka i podjąć decyzji biznesowych – nie będzie inwestycji prywatnych. Aby tak się stało, bezwzględnie konieczne jest stabilne otoczenie regulacyjne i prawo stanowione na lata.

3. Planujmy i działajmy z myślą o globalnych uwarunkowaniach gospodarczych i specyfice polskiego rynku, o tym co przed nami, a nie tylko koncentrując się na rozwiązywaniu doraźnych problemów. Właśnie taką logiką kierują się najwięksi inwestorzy, a bez ich zaangażowania możemy zapomnieć

o stabilnym wzroście gospodarczym i rozwoju społecznym.