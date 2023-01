10 największych zaskoczeń w handlu w 2022 roku

1. Jarosław Kaczyński ostrzy zęby na Żabkę

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sugerująca wykup sieci Żabka przez rząd narobiła zamieszania w październiku. Prezes PiS chwalił strategię swojej partii, polegającą na odbijaniu najbardziej strategicznych części gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. Kaczyński zasugerował, że Żabka może znaleźć się na celowniku władzy. Sieć nie skomentowała tych rewelacji.

2. Co z tym Carrefourem?

W maju dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że oddział Carrefour Polska zostanie przejęty przez fundusz Mid Europa Partners. Potwierdziliśmy te informacje w czterech niezależnych od siebie źródłach. Sieć zdementowała te doniesienia, a ostatnio podkreślała, że zostaje w naszym kraju. Wyniki finansowe są obiecujące.

3. Inflacja winduje ceny żywności

Od ponad 26 lat w Polsce nie było takiej inflacji! Nie dobiliśmy jeszcze do 20 proc., ale 17,9 proc. też robi wrażenie. Żywność podrożała rok do roku o ponad 20 proc. Ta trudna sytuacja to m.in. pokłosie wojny w Ukrainie. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście Inflacja, bojkoty konsumenckie, rozwój Dino i Żabki - 2022 rok w handlu. Musieliśmy się też mierzyć z wysokimi cenami paliw, energii i węgla.

4. Powrót do PRL-u? Dlaczego w sklepach były puste półki

Lato zaskoczyło klientów pustymi półkami w największych dyskontowych sieciach. Brakowało głównie mąki, soli i cukru. Detaliści tłumaczyli się wyższą podażą ze względu na napływ ludności ukraińskiej do Polski. Równie wiele mówiło się o trudnych negocjacjach z producentami, którzy ze względu na wzrost kosztów zmienili cenniki.

5. Cukier, czyli słodki przedmiot pożądania

Cukier został bohaterem mediów w letnich miesiącach. W wielu sklepach był deficytowym towarem, a niektórzy detaliści zdecydowali się nawet na reglamentację towaru. W lipcu wolumen sprzedaży cukru tylko w sklepach małoformatowych osiągnął rekordowy poziom – 13,3 mln kg. Rekordowe zainteresowanie przełożyło się na rekordowe ceny.

6. Siła bojkotu

Wybuch wojny w Ukrainie "zmusił" detalistów do zajęcia jasnego stanowiska. Większość firm wycofała się z rosyjskiego rynku, a te które zostały musiały zmierzyć się z ostrą krytyką. W Polsce najbardziej wizerunkowo ucierpiała sieć Leroy Merlin. Z naszym krajem pożegnały się z kolei sieci z rosyjskimi konotacjami - Mere i Go Sport.

7. Pomysły na obchodzenie zakazu handlu

Czy zaskoczenie jest tu dobrym słowem? Co nie jest zabronione, jest wszakże dozwolone. Detaliści kolejny raz udowodnili, że łatwo się nie poddadzą. Skoro nie placówka pocztowa, to może czytelnia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, placówka medyczna, a nawet zakład pogrzebowy...

8. Hot-dog od robota

Nie da się nie zauważyć technologicznego przyspieszenia w retailu, a prym na polskim rynku wiedzie Żabka. Największa sieć convenience rozwija m.in. bezobsługowe sklepy Nano. Hot-dogi dla jej klientów przygotowuje w wybranych punktach robot Robbie. To pierwsze tego typu urządzenie na rynku.

9. Fenomen Kerfusia

Jak to się stało, że robot o kocim pyszczku, zawojował na jesieni polski internet? Carrefour dzięki urządzeniu przyciągnął do sieci klientów, a sam Kerfuś ruszył w trasę po Polsce. Jak na gwiazdę przystało, ma nawet własną markę odzieżową. W pewnym momencie o Kerfusiu dyskutowano w sieci częściej niż o Robercie Lewandowskim!

10. InPost razem z piłkarzami

A skoro o Lewym mowa, InPost został sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na wsparcie kadry firma Rafała Brzoski przeznaczy 8 mln zł rocznie do 2024 roku. To top of the top sponsoringu w Polsce.