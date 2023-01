10 nowych najemców w tym Dealz w Galerii Wileńskiej

- Mimo że pandemia zmieniła trendy zakupowe, nikt nie ma wątpliwości jak ważne są centra handlowe i jak istotna jest obecność bogatej oferty w obiekcie. — Rok 2022 udowodnił, że klienci potrzebują doświadczeń – zarówno z produktami, jak i z innymi ludźmi. Dlatego dbamy, aby oferta Galerii Wileńskiej była zróżnicowana i stale ją rozszerzamy — mówi Marta Chojnacka, dyrektor centrum handlowego Galeria Wileńska.

Dealz nowym najemcą Galerii Wileńskiej

W ubiegłym roku klienci centrum szczególnie czekali na otwarcie Dealz – sklepu z szerokim asortymentem artykułów spożywczych, wyposażenia domu czy zabawek dla dzieci. Do kultowych marek Dealz należą zagraniczne przysmaki: Terry's, Reese’s, Hershey's, Haribo, Toffifee, Pringles czy Doritos. To pierwszy sklep tej sieci na Pradze-Północ, który zajmuje powierzchnię ponad 450 mkw. i usytuowany jest w Galerii Wileńskiej na parterze.

SprinGo nowym najemcą Galerii Wileńskiej

Również pod koniec września w centrum handlowym otworzył się nowy lokal gastronomiczny – SprinGo. Restauracja skupia się na zdrowym żywieniu i stara się dostarczyć klientom jak najświeższe produkty. SprinGo serwuje własne sosu, soki i lemoniady nie używając barwników, półproduktów i konserwantów.

Silcare i Super Prezenty nowymi najemcami w Galerii Wileńskiej

W 2022 roku Galeria Wileńska podjęła współpracę z nowymi najemcami: Silcare i Super Prezenty. W drogerii Silcare znaleźć można nie tylko produkty do pielęgnacji ciała, włosów i dłoni, ale również wiele ozdób oraz akcesoriów. Super Prezenty to natomiast idealne miejsce na kupno kreatywnego prezentu. Szeroki wybór upominków, w postaci np. skoku na bungee lub wyjątkowej kolacji, z pewnością sprosta wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

Na Okrągło nowym najemcą Galerii Wileńskiej

Do centrum handlowego położonego w samym sercu Pragi-Północ w 2022 roku zawitała odzież z drugiego obiegu za sprawą pierwszego w Polsce second handu marki Na Okrągło. Jest to nowy koncept Fundacji Ubrania Do Oddania, która promuje ideę zrównoważonej konsumpcji. W sklepie znajdziemy zatem bogaty asortyment wyselekcjonowanych ubrań, butów, akcesoriów i zabawek z drugiej ręki. Oprócz samych zakupów, możemy także oddać w tym sklepie niepotrzebne nam już ubrania.

TUI Centrum Podróży nowym najemcą Galerii Wileńskiej

Od dawna centra handlowe to nie tylko zakupy, dlatego Galeria Wileńska stale rozszerza swoją ofertę usługową. W centrum tym znajduje się także m.in. TUI Centrum Podróży, gdzie można zarezerwować wymarzoną wycieczkę. W Galerii Wileńskiej można połączyć przyjemne z pożytecznym. Klienci centrum od ubiegłego roku mają możliwość zostawienia samochodu na czas zakupów w Dream Car, ręcznej myjni samochodowej i wrócić do domu błyszczącym pojazdem.

Nowe wyspy w Galerii Wileńskiej

W centrum pojawiły się też trzy nowe stoiska. By zadbać o ochronę i modny wygląd swojego telefonu, warto odwiedzić punkt Fonny Funny, który w swojej ofercie posiada akcesoria GSM oraz nieprzeciętne dodatki „modowe” i ochronne do smartfonów. Punkt Sorvella Perfume zaprasza natomiast klientów do swojego świata wyrafinowanych zapachów. W tym miejscu można zakupić zapachy inspirowane znanymi, ekskluzywnymi markami i niszowymi perfumami. Evapify to natomiast firma oferująca różne marki e-papierosów jednorazowych - o nowoczesnym designie i zaskakujących smakach.

Strefa Rozrywki w Galerii Wileńskiej

To nie koniec zmian, jakie zaszły w roku ubiegłym. Strefa Rozrywki, która jest świetnym miejscem do spędzenia wolnego czasu, przeniosła się do nowego lokalu na poziomie +2, znajdującego się nieopodal strefy dla dzieci. Całe rodziny lub grupy znajomych mogą skorzystać tam z automatów do gier, m.in. wirtualnych kręgli, Rainbow, koszykówki, cymbergaja czy Shot Western. Zdobyte podczas gry bilety można wymienić na nagrody.

Terranova nowym najemcą Galerii Wileńskiej

Wraz z początkiem nowego roku w Galerii Wileńskiej otworzył się sklep włoskiej marki odzieżowej Terranova. Sklepy Terranova są zainspirowane modelami inkluzywności, sprawiają, że klient czuje się nie tylko swobodnie, ale jest częścią prawdziwej społeczności. Produkty z linii damskiej, męskiej, są kolorowe, ironiczne, innowacyjne, ale przede wszystkim dostępne. Klienci chętni do odwiedzenia tego sklepu, znajdą go na poziomie +1.