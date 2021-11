10 nowych stanowisk w firmach to miejsca pracy związane z IT

Wśród kluczowych umiejętności poszukiwanych przez polskich pracodawców najczęściej wskazywane są kreatywność i inicjatywa, aktywne uczenie się i efektywne przyswajanie wiedzy a także odporność i elastyczność.

Aby zapewnić sobie potrzebne kompetencje 9 na 10 firm planuje przekwalifikować zatrudnionych już pracowników i tyle samo oczekuje, że obecni pracownicy podniosą swoje kwalifikacje podczas pracy - wynika z najnowszej analizy Experis „Cyfrowa rewolucja umiejętności".



Listę 10 najczęściej powstających nowych stanowisk w polskich organizacjach otwierają miejsca pracy związane z obszarem IT. W pierwszej piątce znajdują się specjaliści ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, big data, internetu rzeczy, sieci i baz danych, deweloperzy oprogramowania i aplikacji. Popyt na specjalistów IT już od dawna przewyższa podaż. Kolejni na liście są stratedzy ds. social media, inżynierowie materiałowi, specjaliści ds. rozwoju biznesu, specjaliści ds. automatyzacji a także inżynierowie robotyki.



- Od pewnego czasu obserwujemy stały wzrost związany z przenoszeniem środowiska IT do chmur obliczeniowych, co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na kompetencje specjalistów IT odpowiedzialnych za obszar cloud i security. Równie pożądani są eksperci z obszarów architektury, programowania, analizy danych oraz sztucznej inteligencji, co ma związek z automatyzacją procesów w wielu firmach. W szeroko pojętym sektorze finansowym, opieki medycznej a także administracji publicznej, coraz więcej rozwiązań bazuje natomiast na mechanizmach blockchain. Architektura oparta o łańcuch bloków jest gwarantem transparentności i niezależności, a co za tym idzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. I właśnie z tą technologią należy wiązać duże zapotrzebowanie na developerów oraz architektów, którzy będą współtworzyli i rozwijali sieci blockchain - mówi Konrad Gandziarski, Head of Experis IT Solutions.



- Patrząc na rynek IT w Polsce i poszukiwane przez pracodawców umiejętności, kluczowe nadal pozostają twarde kompetencje związane ze znajomością konkretnych technologii. Wśród najczęściej poszukiwanych języków programowania są obecnie: Python, Java, Javascript. Angular i React to z kolei najpopularniejsze frontendowe frameworki – tłumaczy Justyna Mazur, Head of Experis IT Perm.

Kompetencje miękkie również w cenie