10 spożywczych hitów, które pojawiły się na półkach w 2022 roku

#1 Masło z Maselnicy w drewnianym opakowaniu

Jednym z hitów 2022 roku jest Masło z Maselnicy. W samym maśle nie ma nic wyjątkowego, ale zastosowanie drewnianego opakowania jest bardzo praktyczne. Dzięki deseczce łatwiej kostkę masła przechowywać i chwytać, zwłaszcza gdy jest miękka. Ponadto deseczka bardzo przydaje się przy porcjowaniu, krojeniu oraz skrobaniu masła do smarowania.

Opakowanie Masła z Maselnicy z drewnianą deseczką jest unikalnym rozwiązaniem , fot.mat. pras.

#2 Ballantine’s Wild

Ballantine’s rozszerzył swoją ofertę o nowy wariant smakowy. Ballantine's Wild o mocy 30% ABV to napój alkoholowy, który jest połączeniem słodkich aromatów wiśni i szkockiej whisky. Został specjalnie stworzony na potrzeby polskiego rynku.

#3 OneDayMore

OneDayMore jest roślinną alternatywą dla ryb. Roślinne kawałki o smaku tuńczyka (150g) i Roślinne Kotlety o smaku rybnym z cytryną i koperkiem (170g) oparte są w całości na składnikach roślinnych. Bazą nowych produktów, podobnie jak znanym już konsumentom roślinnych zamienników mięsa OneDayMore, jest groch.

OneDayMore rozpoczyna sprzedaż roślinnych zamienników ryb, fot. mat. pras.

#4 Rośl-INNE kiełbaski na grilla od marki Tarczyński

Trend produktów roślinnych nabiera na sile. Alternatywy dla mięsa są coraz bardziej poszukiwane przez polskich konsumentów. Jedną z alternatyw, które pojawiły się w sezonie grillowym na naszym rynku są Rośl-INNE kiełbaski od marki Tarczyński.

#5 Miłosław & Makłowicz ArcyIPA

Browar Fortuna z Miłosławia wprowadził w 2022 roku na rynek, letnią propozycję dla konsumentów poszukujących nowych smaków piwnych – Miłosław & Makłowicz ArcyIPA– chmielowe piwo z nutą soku z mandarynek z chorwackiej Dalmacji.

#6 Łaciaty bez laktozy

Brak laktozy to kolejny trend, który coraz częściej pojawia się na sklepowych półkach. Stąd też SM Mlekpol postanowiły poszerzyć swoje portfolio o kolejne produkty, wśród nich znalazły się dwa nowe smaki jogurtów pitnych pod marką Łaciate bez laktozy. Do połączeń: truskawka-czarna porzeczka, ananas-kokos, jeżyna-malina, dołączyły: jabłko-gruszka oraz naturalny.

#7 Cool Beans z ofertą jogurtów It's bean! na bazie fasoli

Start-up Cool Beans, prowadzony przez dietetyczki Paulinę Barros i Kasie Siczek, zadebiutował w 2022 roku z nowym produktem - roślinnym jogurtem, którego bazą jest polska fasola Jaś. Produkty It’s bean! występują w 4 smakach: naturalny, malina & czekolada, piernik i śliwka oraz jabłko.

#8 Schwarzkopf z farbą reagującą na temperaturę

COLOUR ALCHEMY, to nowa rewolucyjna seria pięciu farb do włosów, powstała we współpracy należącej do Henkla marki Schwarzkopf Professional i firmy THEUNSEEN Beauty. Twórcom udało się wykreować paletę pierwszych na świecie pryzmatycznych, holograficznych farb, które w reakcji na temperaturę, mienią się barwami natury.

Schwarzkopf z farbą reagującą na temperaturę/ fot. mat. prasowe

#9 Owsianka od Lubelli w opakowaniu na wynos

Trend na praktyczność opakowań będzie trwał zawsze. Odpowiadając na niego Lubella wprowadziła na rynek kategorię produktów w opakowaniach typu pouch, wprowadzając nowości: Owsiankę Lubella i Antybaton by Łowicz.

#10 Ptasie Mleczko - Orzech Laskowy

Ptasie Mleczko znane jest konsumentom od lat. E.Wedel stara się urozmaicać swoją ofertę walcząc na rynku z nudą. W 2022 roku marka postanowiła wprowadzić na rynek limitowaną edycję Ptasiego Mleczka - o smaku orzecha laskowego i wedlowskiej czekolady.