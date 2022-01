10 trendów, które zdominują handel w 2022 roku

1. Kreatywni poszukiwacze

Pandemia postawiła przed konsumentami wyzwania związane z brakiem dostępności niektórych produktów i usług. Konsumenci stają się strategami poszukującymi ulubionych produktów lub ich alternatyw. W sytuacji zagrożonych dostaw, kreatywni poszukiwacze wyprzedzają innych i wykorzystują technologię by stanąć na początku kolejki po ulubiony produkt. Niektórzy konsumenci stawiają na subskrypcje lub zakupy grupowe. Jeśli nie uda się zdobyć potrzebnego produktu lub usługi, konsumenci ci szukają alternatyw, a w niektórych przypadkach opóźniają zakupy lub nawet zmieniają nawyki zakupowe.

Kreatywni poszukiwacze mogą chcieć zapłacić więcej, aby uzyskać jako pierwsi dostęp do preferowanych produktów. Co mogą zrobić firmy? Jednym z rozwiązań może być wdrażanie ekskluzywnych lub przedsprzedażowych produktów za dodatkową opłatą, innym są aplikacje mobilne, które umożliwiają tworzenie cyfrowych list oczekujących i kolejek. Pozwalają one konsumentom zabezpieczyć swoje miejsce w kolejce, a firmom pomagają kontrolować ruchy klientów. Innym rozwiązaniem mogą być usługi skierowane bezpośrednio do konsumenta. Firmy muszą inwestować w lokalne zaopatrzenie i automatyzację, aby przezwyciężyć niedobory w zaopatrzeniu. W takim przypadku, potrzebne może być podniesienie cen, by zrekompensować dodatkowe koszty. Pomóc tu może np. podział kosztów z innymi graczami.

2. Wrażliwi na klimat

Ekologiczny aktywizm i niskoemisyjny styl życia nie znikną. Konsumenci oczekują, że marki podejmą działania związane z kryzysem wokół klimatu. Aby pozyskać takich klientów, firmy powinny oferować produkty, które posiadają certyfikat śladu węglowego. Przejrzyste etykietowanie produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla zbuduje zaufanie i umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. Szczególnie milenialsi i pokolenie Z czują, że mogą coś zmienić poprzez swoje wybory. Ta największa grupa konsumentów w przyszłości będzie korzystać z narzędzi zapewniających minimalny wpływ na klimat.

W 2021 r. 39% przedsiębiorców wskazało, że ich firma planuje zainwestować w innowacje w segmencie produktów niskoemisyjnych. Przeszkodą we wprowadzaniu zrównoważonych produktów jest przystępność cenowa - 43% przedsiębiorców stwierdziło, że brak chęci konsumentów do płacenia więcej za te produkty jest istotną barierą inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

3. Cyfrowi seniorzy

Starsi konsumenci zostali zmuszeni do korzystania z Internetu, gdy świat się zamknął. Teraz, zaznajomieni z technologią seniorzy stają się bardzie pewni siebie i kupują oraz korzystają z usług za pośrednictwem tego kanału. Oprócz przeglądania Internetu i zakupów online, cyfrowi seniorzy korzystają z wirtualnych rozwiązań do spotkań towarzyskich, badań lekarskich, finansów i nauki. Ponad 60% konsumentów w wieku 60+ odwiedziło serwis społecznościowy przynajmniej raz w tygodniu, podczas gdy 21% brało udział w grach wideo co tydzień.

Kluczowe znaczenie dla wykorzystania siły nabywczej seniorów będzie miała optymalizacja aplikacji mobilnych, sieci społecznościowych i stron internetowych, pod kątem ich potrzeb i umiejętności. Firmy, które chcą kierować swoją ofertę do tej grupy, powinny opracować łatwe w obsłudze urządzenia i uprościć istniejące technologie. Firmy mogą również oferować szkolenia i wsparcie, aby pomóc w edukacji tych konsumentów. Aby seniorzy mogli przyjąć rozwiązania cyfrowe, muszą one być bezproblemowe i proste. Jeśli produkty lub usługi są trudne w użyciu, Cyfrowi seniorzy przejdą do konkurencji.

Całość na portalspozywczy.pl