100 tys. zł od Biedronki za ilustracje do konkursowej książki

Ogłoszenie wyników to jednocześnie otwarcie kolejnej edycji Tygodnia Głośnego Czytania we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Od 29 września klienci, podczas robienia codziennych zakupów, będą mogli na chwilę wejść do świata literackiej fikcji, wsłuchując się we fragment zwycięskiej książki w interpretacji Wiktora Zborowskiego.

„Sernik z kamieniami” to opowieść o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale w wyniku pewnych zdarzeń został prawdziwym bohaterem.

Konkurs "Piórko" dla pisarzy i ilustratorów

Konkurs „Piórko” jest skierowany do debiutujących pisarzy i ilustratorów, których zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4-10 lat. Autorzy najlepszego tekstu i najlepszej ilustracji otrzymują po 100 000 zł nagrody każdy. Książka ich autorstwa trafia do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

Zwyciężczyni konkursu - Aleksandra Lipka wzbogaciła opowieść barwnymi ilustracjami, które idealnie wpisały się w świat przedstawionej historii. Artystka na co dzień mieszka w małym miasteczku nieopodal Berlina razem ze swoim mężem i kotem. Ilustracją dziecięcą zafascynowała się, pracując w przedszkolu. Uwielbia mieszać style i realizuje się na wielu płaszczyznach – od malowania murali po tworzenie krótkich animacji. Wolny czas spędza, wędrując po górach, gdzie w otoczeniu natury szuka pomysłów na kolejne prace. Jej propozycje graficzne zostały docenione przez Kapitułę Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele świata sztuki.

Aleksandra Lipka, laureatka tegorocznego konkursu Piórko w Kategorii Ilustracje, fot. mat. pras.

O konkursie dowiedziałam się kilka lat temu podczas robienia zakupów w Biedronce i od tamtej pory wzięłam w nim udział wiele razy. To była zawsze wspaniała zabawa i niesamowite wyzwanie. W ilustracjach do "Sernika z kamieniami" chciałam oddać klimat przygody, powiewu słonej bryzy i szumu morskich fal. Natura jest czymś, co od zawsze inspiruje mnie najbardziej. Każda barwa, tekstura i kształt mają w niej sens i czemuś służą. Mam nadzieję, że na twarzach młodych czytelników pojawi się uśmiech podczas czytania i oglądania książki. Dla mnie praca przy ilustracjach do niej była czystą przyjemnością - powiedziała Aleksandra Lipka, laureatka tegorocznego konkursu Piórko w Kategorii Ilustracje.

Tydzień Głośnego Czytania w sklepach sieci Biedronka

Biedronka wspiera nie tylko debiutujących twórców, ale również angażuje się w promocję czytelnictwa, co stanowi jeden z priorytetów działalności społecznej sieci. 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i celebrując tak ważne święto, sieć już po raz trzeci zorganizuje Tydzień Głośnego Czytania w Biedronce. Od 29 września do 5 października klienci robiący zakupy usłyszą fragment „Sernika z kamieniami”, przeczytany przez Wiktora Zborowskiego, który jest również jurorem konkursu „Piórko”.

Zwycięska książka niezmiennie będzie dostępna wyłącznie w sklepach sieci Biedronka już od połowy listopada. Konkurs „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” cieszy się ogromną popularnością wśród klientów – do tej pory sprzedano ponad 500 tys. egzemplarzy książek. Przed Kapitułą Nagrody w każdej edycji konkursu stoi nie lada wyzwanie. W 2023 roku jurorzy przeczytali 2133 tekstów i obejrzeli 762 ilustracji. Sieć Biedronka, jako organizator i fundator nagrody, przekazał laureatom łącznie już 1,8 mln zł.

Patronami medialnymi konkursu są TOK FM, Gazeta.pl, e-Dziecko, Książki. Magazyn do czytania, wysokieobcasy.pl. Akcję patronatem honorowym już od dziewięciu edycji obejmuje Rzecznik Praw Dziecka. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na: piórko.biedronka.pl.