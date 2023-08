100 zł za paczkę papierosów? Tak będzie u naszych sąsiadów

Według WHO Niemcy robią zbyt mało w walce z paleniem tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia chce, by już niedługo paczka papierosów kosztowała 23 euro (czuli ok. 102 zł) - donosi portal fr.de