105 zł - tyle jest warta cukrowa panika

Przed gorączką cukrową płaciliśmy za torebkę cukru mniej niż 3,5 zł. Na jesieni, jeżeli panika się utrzyma, może to być nawet 7 zł. Rozważmy najgorszy scenariusz. 4 osobowa rodzina chce zabezpieczyć sobie słodkie drugie półrocze i kupić zapas 30 kg cukru. To oznacza, że za cukier zamiast 105 zł zapłaci 210 zł. 100 proc. wzrostu to dużo, ale w złotówkach różnica wynosi co najwyżej 105 zł dla 4 osobowej rodziny.