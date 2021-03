106 mln euro za retail parki spółki Chariot

Retail parki Chariot w nowym portfelu. Na zdj. Chariot Power Park Olsztyn

Zarządzana przez Griffin Real Estate spółka Chariot sfinalizowała sprzedaż czterech retail parków, w trzeciej i jednocześnie ostatniej transzy sprzedaży portfolio obiektów handlowych do spółki EPP. Wartość transakcji wyniosła 106 milionów euro.

Całkowita powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości wynosi 110,000 mkw. Była to największa transakcja sprzedaży obiektów handlowych na polskim rynku nieruchomości od roku.

Ostatnia transza obejmuje cztery retail parki, położone w Olsztynie, Opolu, Kielcach i Tychach

Chariot to grupa zarządzana przez Griffin Real Estate. Do portfolio spółki należy obecnie centrum handlowe M1 Marki oraz 12 hipermarketów, o łącznej powierzchni najmu brutto około 230,000 mkw. Spółka w 2018 roku, jako joint venture Griffin Real Estate, PIMCO, Oaktree i Redefine, kupiła 28 obiektów handlowych, a część z nich następnie odsprzedała spółce EPP. Była to trzecia największa inwestycja w sektorze nieruchomości globalnie w 2018 roku o wartości 1 mld euro, a jednym z doradców była kancelaria Linklaters.

Transakcją kierował Tomasz Trystuła, managing associate z praktyki prawa nieruchomości warszawskiego biura Linklaters, wspierany przez Żanetę Bałdowską (senior associate) oraz Małgorzatę Szafrańską-Strankowską (associate). Całość transakcji nadzorował Janusz Dzianachowski, partner.