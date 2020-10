1200 sklepów sieci Biedronka wydłuża godziny pracy do 2 w nocy

Biedronka powiększa zasięg działania Akcji 24. 23 października sieć wydłuża godziny pracy kolejnych sklepów. Ponad 1200 placówek będzie czekać na klientów do 2:00 w nocy. Liczba sklepów, które czynne są całodobowo przekroczy 600.

- Otrzymujemy informacje zwrotne od klientów, że Akcja24 jest potrzebna. Dla klientów po 22:00 przygotowaliśmy również dodatkową ofertę promocyjną - powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka

Klienci, którzy posiadają kartę Moja Biedronka decydując się na zakupy powyżej 99 zł w piątek od godziny 22:00 do 6:00 rano w sobotę będą mogli otrzymać specjalny voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości co najmniej 99 zł w poniedziałek 26 października.