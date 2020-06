1200 sklepów z logo Zara, Bershka i Stradivarius może zostać zamkniętych

Inditex, właściciel sklepów Zara, Bershka, Stradivarius czy Massimo Dutti, zamknie od 1000 do 1200 sklepów na całym świecie, ze względu na spadek sprzedaży sięgając 44 procent. Obecnie Inditex posiada ponad 7400 salonów swoich marek - donosi Guardian.

Inditex w ciągu dwóch kolejnych lat zamierza zlikwidować mniejsze sklepy - zyski z nich chce przekierować do swoich większych, flagowych salonów oraz do internetu.

Zamknięcia stacjonarnych punktów w głównej mierze mają dotknąć sklepów Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear i Oysho. Obecnie za 70 procent sprzedaży w całej grupie Inditex odpowiada Zara, więc reorganizacja dotknie także flagową markę firmy.

"Guardian" informuje, że firma ma likwidować swoje sklepy głównie w Azji i Europie. Nie podano, czy i ile placówek zostanie zamkniętych w Polsce.

Inditex przekazał, że "zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie", a pracownicy będą mogli pracować na innych stanowiskach, takich jak wysyłka zakupów przez internet, na których Grupa chce się skupić.

W I kwartale roku obrotowego 2020/2021, czyli w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia, sprzedaż Inditeksu spadła o 44 procent - do 3,3 mld euro. Strata netto wyniosła 409 mln euro w ciągu trzech miesięcy (rok temu było to 736 mln euro zysku). Sprzedaż online była większa o 50 proc. rdr.

Inditex, planuje wydać miliard euro na e-commerce do 2022 r. oraz kolejne 1,7 mld euro na integrację sklepów ze stronami internetowymi w celu szybszych dostaw.