126 pralni 5aSec zmieni się na EBS

Sieć 126 pralni 5àSec przechodzi rebranding. Spółka EBS uruchomiła program wykupienia wybranych placówek. W ten sposób chce pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Najbliższe otwarcie – na wiosnę w Galerii Rzeszów. – Rozwój sieci będzie miał mniejszą dynamikę niż w latach poprzednich. Obecnie szukamy franczyzobiorców m.in. w Ostrowcu Wielkopolskim, Wieliczce, Zgierzu i we Włocławku – wylicza Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. operacyjnych sieci pralni EBS.

Mniejsze miasta to też dobry dla nas rynek. Na przykład w Mińsku Mazowieckim, czy w Puławach nasze pralnie sobie świetnie radzą. Mamy w ofercie sporo ciekawych lokalizacji, zwłaszcza w ośrodkach średniej wielkości, bo duże raczej opanowaliśmy. Choć to także nie jest żelazna zasada. Ostatnio we Wrocławiu otworzyliśmy dwie pralnie franczyzowe, mimo że mamy tam już dziewięć własnych. Po prostu koncentrujemy się na dobrych centrach handlowych, niekoniecznie w dużych miastach. Na przykład w Grudziądzu działa jedna z naszych największych pralni, która ma lepszy obrót niż niejedna placówka w Gdańsku – tłumaczy Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. operacyjnych sieci pralni EBS.