13 nowych sklepów Biedronka. Lista lokalizacji

Mimo, że jest już połowa grudnia, a do końca roku nie zostało wiele dni, sieć Biedronka nie zwalnia tempa i otwiera w tym tygodniu aż trzynaście nowych placówek w różnych częściach Polski. Dzięki nim, klientom nie straszna będzie świąteczna gorączka. Wszystkie nowo powstałe sklepy sieci to nowoczesne placówki, zaprojektowane według najnowszych standardów. Produkty w sklepach są wyeksponowane bardziej przystępnie – wydzielone zostały strefy z pieczywem, owocami i warzywami oraz kosmetykami, a każdy z nich jest przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz regałów chłodniczych wykorzystujących gaz CO2.

Nowe placówki to łącznie prawie 10 tys. m2 powierzchni sprzedaży i ponad 120 miejsc pracy. Z myślą o komforcie podczas zakupów wszystkich klientów, każdy z otwartych sklepów Biedronka został wyposażony w minimum cztery kasy tradycyjne, a w wybranych z nich, znajdą się także kasy samoobsługowe. Zmotoryzowani klienci odwiedzający sklepy będą mieli dostęp do parkingów z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi, uwzględniającymi także potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W większości sklepów klienci mogą skorzystać także z lady tradycyjnej, gdzie możliwy jest zakup świeżych mięs i serów na wagę. Dodatkowo sklepy we Władysławowie, Głuszynie, Augustowie i Szczecinku wyposażono w automatyczną krajalnicę do chleba.

Lista sklepów Biedronka

Lista nowych sklepów sieci Biedronka:

12 grudnia:

Baranowo, ul. Modalińskiego 48

13 grudnia:

Złotniki Kujawskie, ul. Mierzwin 2B

15 grudnia:

Kędzierzyn-Koźle, ul. Miła 8

Wieliszew, ul. Modlińska 139

Kolno, ul. Księcia Janusza 21

Grębocin, ul. Nad Strugą 2

Głuszyna, ul. Głuszyna 273

Przygodzice, ul. Wrocławska 111

Gaszowice, ul. Rydułtowska 57a

Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 27

Szczecinek, ul. Waryńskiego 2

17 grudnia:

Władysławowo, ul. Morelowa 1

Augustów, ul. Rajgrodzka 91