Kończy się ważny, bo jubileuszowy rok dla firmy Lidl Polska. Sieć w ciągu ostatnich miesięcy nie przestała się rozwijać i w związku z kolejnymi otwarciami, zatrudniła w Polsce ponad 1000 nowych pracowników, którzy od przyszłego roku będą zarabiali więcej.

Lidl: Rok 2022 rokiem wyzwań

- Rok 2022 w przypadku sieci Lidl Polska upłynął pod znakiem nowych wyzwań. Podczas gdy coraz większy ślad na rynku oraz życiu polskich rodzin odciskała rosnąca inflacja, firma stale obniżała ceny swoich produktów, przedstawiając Polakom kolejne promocje, dzięki którym klienci mogli zaoszczędzić co miesiąc jeszcze więcej. Do dotychczasowych stałych akcji sieć dołączyła Lidlowy Program Oszczędnościowy, a w nim: wielkie obniżki cen mięsa, wielkie obniżki cen warzyw i owoców oraz gratisowe środy przy zakupach z aplikacją Lidl Plus. W czasie wzmożonych wydatków przed Świętami, klienci mogą także korzystać z dodatkowych promocji w ramach świątecznego kalendarza w aplikacji Lidl Plus oraz próbować szczęścia w Wielkiej Świątecznej Loterii Lidla, w której do wygrania są karty podarunkowe o łącznej wartości 1 280 000 zł - opisuje sieć.

20-lecie Lidla w Polsce

Mimo wyzwań, rok 2022 był dla sieci Lidl Polska wyjątkowy, bo jubileuszowy. Firma obchodzi w Polsce swoje 20-lecie. Wraz z dynamicznym rozwojem – otwarciami w blisko stu nowych lokalizacjach – sieć, przy wsparciu kampanii „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”, prowadziła rekrutację do swoich sklepów i magazynów, zatrudniając kolejne ponad 1000 nowych osób. Obecnie firma Lidl Polska zatrudnia 27 000 pracowników, którzy mogą korzystać z ponad dwudziestu benefitów pozapłacowych.

Będzie 1400 nowych etatów w Lidlu

W listopadzie 2022 r. firma ogłosiła podwyżki dla pracowników, które będą obowiązywały już od 1 stycznia 2023 roku. W przyszłym roku sieć zapowiedziała także utworzenie 1 400 nowych etatów.

Od nowego roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł.

Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.