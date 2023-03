16 kwietnia rusza trzecia edycja Warka Planet of Gamers Cup

Xayoo i Olsza, Pago i Kinga Kujawska, Jcob i Yoshi, Cinkrof i Navcia – oto pary gamerów, którzy w tym roku wezmą udział w zaciętej rywalizacji podczas kwietniowej odsłony Warka Planet of Gamers Cup. Gra w parach to wielka zmiana w stosunku do ostatniej edycji. Dzięki nowej formule zawodnicy będą musieli wykazać się nie tylko niezwykłymi gamingowymi kompetencjami, ale także umiejętnością współpracy, co doskonale wpisuje się w socjalny charakter marki Warka.

Krzysztof Ibisz na trzeciej edycji Warka Planet of Gamers Cup

Podobnie jak w poprzednich latach zawodnicy na kilka dni przeniosą się do świata rodem z Planety Warka, gdzie czekać będą na nich nie tylko wielkie gamingowe emocje, ale także możliwość integracji. W tym roku towarzyszyć im będzie również gość specjalny – Krzysztof Ibisz. Jego rola zostanie jednak ujawniona dopiero 16 kwietnia podczas turnieju. Fani gamingu będą mogli śledzić całą rywalizację na żywo. Transmisja rozpocznie się o 16.00 na wydarzeniu na Facebooku projektu, na Twitchu i YouTube Polsat Games oraz na livestreamach każdego z twórców. Tytuły gier, w jakich zmierzą się ze sobą gamerzy wciąż owiane są tajemnicą. Wydarzenie promuje trailer nawiązujący do współczesnych trendów hi-tech – sztucznej inteligencji oraz hologramów.

Turniej wspierany jest przez nowy produkt od Warki – Warka 0.0% Energy, będący odpowiedzią na wzrost kategorii napojów energetycznych, zwłaszcza w grupie młodych dorosłych. Warka 0.0% Energy stanowi orzeźwiające połączenie piwa 0.0%, lemoniady i napoju energetyzującego. Obecnie w sprzedaży dostępne się dwa smaki: Mango i Cytrusy oraz Ananas i Marakuja.