175 mln transakcji Blikiem w pół roku

W drugim kwartale 2020 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 97,4 mln transakcji, a w całym pierwszym półroczu – 175 mln. Na koniec czerwca z BLIKA aktywnie korzystało 5,42 mln użytkowników, a więc prawie połowa wszystkich osób, które mają bankowe aplikacje mobilne.



W drugim kwartale br. użytkownicy BLIKA zrealizowali o ponad 7 milionów transakcji więcej niż w całym 2018 r. Tradycyjnie najwięcej transakcji realizowanych było w internecie – było ich aż 73 mln – to 110 proc. więcej niż rok temu i o 27 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Płatności w sieci to trzy czwarte wszystkich transakcji.

– Odnotowaliśmy także ogromny wzrost liczby przelewów na numer telefonu – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Użytkownicy zrealizowali w drugim kwartale aż 10,6 mln przelewów na numer telefonu BLIK – to wzrost o 47 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku i blisko 200 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła o 20 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem – było ich 8,4 mln (to 68 proc. więcej rok do roku). Odchodzenie od obrotu gotówkowego w czasie pandemii widać również po spadku liczby wypłat z bankomatów. Takich transakcji było 5,5 mln, czyli o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Średnia liczba transakcji dziennie w drugim kwartale przekroczyła milion, a rekordowego dla kwartału dnia było ich ponad milion trzysta (1327 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału roku wzrosła średnia kwota transakcji i wynosiła 135 zł (o 5 zł więcej niż w poprzednim kwartale). Pojedyncza wypłata z bankomatu wyniosła średnio 570 zł (w stosunku do 516 zł w pierwszych trzech miesiącach roku) – użytkownicy wypłacali pieniądze rzadziej, ale pobierali wyższe kwoty. Łączna wartość wszystkich transakcji BLIKIEM w kwietniu, maju i czerwcu to ponad 13 miliardów zł. – o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale.

Na koniec drugiego kwartału z BLIKA korzystało aktywnie 5,42 mln osób. To 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Blisko co drugi użytkownik bankowych aplikacji mobilnych w Polsce płaci BLIKIEM.



W ciągu roku liczba osób, które deklarują korzystanie z BLIKA wzrosła o 9 p.p. do poziomu 28 proc. – wynika z badania KANTAR, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 2400 Polaków.