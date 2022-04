179 podmiotów zapłaciło podatek od sprzedaży detalicznej. Jedna próba obejścia przepisów

Na początku lutego poseł Artur Łącki zapytał ministra finansów o funkcjonowania podatku od sprzedaży detalicznej.

Poseł napisał: (...) w 2016 roku z inicjatywy rządu koalicyjnego Zjednoczonej Prawicy, Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora handlu. Pierwsza stawka 0,8 proc. dla firm o mniejszych obrotach między 17 a 170 mln rocznie. Druga stawka miała objąć przedsiębiorstwa handlowe z obrotem wyższym niż 170 mln. Mimo, że ustawa obowiązywała od 1 września 2016 roku, jednak Komisja Europejska wszczęła postępowanie w tej sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Po trzech latach TSUE uznał jednak, że komisja popełniła błąd. Ze względu na pandemię koronawirusa nie zaczęto stosować tego podatku w 2020 roku. Ale już od stycznia 2021 roku przepis o podatku handlowym zaczął obowiązywać."

W związku z tym poseł zapytał: Ile firm było w 2021 roku płatnikami podatku od sprzedaży detalicznej? Jakie były wpływy do budżetu w 2021 roku z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej? Czy służby skarbowe stwierdziły próby „obejścia” tego podatku przez jakieś firmy? Jeśli tak, to jakie podjęto środki zaradcze?

29 marca br. na interpelację odpowiedział Sekretarz Stanu Artur Soboń.

Czytamy w niej: " (...) W 2021 r.: podatek od sprzedaży detalicznej płaciło 179 podatników, szacunkowa kwota wpływów wyniosła 2 632,0 mln zł. (...).

Próby obejścia podatku od sprzedaży detalicznej

Artur Soboń napisał również: "Odnośnie do kwestii stwierdzenia próby „obejścia” podatku od sprzedaży detalicznej należy podkreślić, że aktualnie system monitorowania i zwalczania nieprawidłowości podatkowych obejmuje czynności sprawdzające, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe. Podstawą do podjęcia czynności weryfikacyjnych jest analiza ryzyka, w wyniku której następuje identyfikacja ryzyka, oszacowanie jego poziomu i skali potencjalnych zagrożeń oraz wielkość korzyści osiąganych przez podmioty naruszające przepisy prawa. Kontrole podejmowane są w przypadkach, gdy nieskuteczne okażą się mniej sformalizowane i uciążliwe dla podatników metody weryfikacji rozliczeń podatkowych – czynności sprawdzające. Taki model działania dotyczy również obszaru

podatku od sprzedaży detalicznej.



Biorąc pod uwagę, że podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem stosunkowo nowym – obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., liczonym od przychodu otrzymanego z tytułu sprzedaży detalicznej, to weryfikacja pod kątem prawidłowości jego rozliczenia będzie prowadzona wraz z czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi i kontrolami celno-skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku

dochodowego od osób prawnych za rok 2021. Dodatkowo należy wskazać, że odnotowano jeden przypadek wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, w którym przedstawiono opis planowanej czynności,

skutkującej korzyścią w podatku od sprzedaży detalicznej, co do której Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że mogą mieć zastosowanie przepisy

generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W zakresie opisanej we wniosku czynności polegającej na wydzieleniu podmiotów ze spółki matki, Szef KAS w wydanej odmowie wydania opinii zabezpieczającej stwierdził, że czynność ta może spełniać wszystkie przesłanki unikania opodatkowania.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą bieżący monitoring

w zakresie wywiązywania się przez podatników z nałożonych obowiązków podatkowych oraz dokonują oceny prawdopodobieństwa stosowania przez podmioty optymalizacji podatkowej. Prowadzone analizy oprócz danych z deklaracji podatkowych uwzględniają również inne informacje, do których KAS ma dostęp na podstawie regulacji ustawowych."