2/3 Polaków nadal szuka okazji i porównuje ceny

fot, Open Research

Polski shopper nadal jest shopperem cenowym (2/3 badanych), szuka okazji, porównuje ceny. Jednak maleje segment shopperów wrażliwych cenowo, porównujących wyłącznie ceny, a istotnie rośnie grupa osób wybierających świadomie dobry produkt w dobrej cenie - wynika z badania Open Research.

Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety to osoby poszukujące produktów wysokiej jakości, kobiety z kolei nieco częściej są smart shopperami – wiedzą co wybierać, aby kupić dobry produkt w dobrej cenie. Wiek istotnie różnicuje podejście Polaków do zakupów. Im młodszy shopper tym większe znaczenie ma rozsądny wybór – dobry produkt w dobrej cenie, ale także wyjątkowe okazje cenowe. Natomiast im starszy shopper, tym częściej liczy się gwarancja jakości.



"Poszukiwacze jakości" 22 proc. badanych najchętniej wybierają dyskonty, ale szukają ta, produktów wysokiej jakości. Częściej od pozostałych są podatni na promocje w postaci większej ilości produktu w tej samej cenie. Chętnie sugerują się opinią sprzedawcy w kontekście jakości produktu, a także zwracają uwagę na dodatkowe oznaczenia, ekspozycje produktu szukając korzystnej oferty zakupu. Segment stabilny od 4 lat. Popularność segmentu rośnie wraz z wiekiem respondentów. Główni przedstawiciele tego segmentu to mężczyźni, osoby w wieku powyżej 55 lat, mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.



"Markowi, aspirujący" - 15 proc. badanych to postawa popularna głównie wśród czterdziesto - pięćdziesięciolatków. Nieco więcej reprezentantów w regionie północy-zachód. Segment reprezentowany zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, w zbliżonym stopniu w każdej grupie wiekowej, nieco częściej wśród 45-54’latków. Poszukują produktów dobrych jakościowo, lokalnych, naturalnych, które są synonimem zdrowia i zrównoważonej produkcji. Marka jest dla nich synonimem sukcesu. Chętniej od innych zwrócą również uwagę na product placement w popularnym programie/serialu, czy reklamę z udziałem znanej postaci, osoby odnoszącej sukces, do której aspirują.



"Klienci jednej okazji" to segment tracący na sile. Pokazuje, że konsumenci świadomie dokonują wyboru, nie są zorientowani wyłącznie na cenie. Segment dominujący jedynie wśród najmłodszych shopperów. Może to wynikać z ograniczonego budżetu, stąd skłonność do wybierania okazji dnia. Promocje tego typu mogą być doskonałą okazją do trialu kategorii niedostępnych. Osoby z tego segmentu częściej od pozostałych są podatne na sugestie w miejscu sprzedaży – gazetka sklepowa tuż przy wejściu, zmienione tabliczki cenowe, czy inne drobne oznaczenia półkowe informujące o atrakcyjnej promocji. Chętniej od innych zwrócą uwagę na dodatkową ekspozycję, czy plakat z krzykliwym hasłem dotyczącym promocji. Badanie segmentacyjne ukazuje duże prawdopodobieństwo, że taką ofertą zainteresuje się młodszy konsument.