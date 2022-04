2,8 tys. zł bonusu za pracę w Biedronce. Komu przysługuje nagroda?

W ten sposób zostaną uhonorowane codzienne wysiłki członków zespołu Biedronki w kolejnym roku naznaczonym pandemią i jej ekonomicznymi skutkami.

Nagrodą zostali objęci pracownicy sieci Biedronka zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich.

Tegoroczna wartość nagrody jest wyższa o 300 zł od zeszłorocznej, a co za tym idzie najwyższa w historii sieci Biedronka.

Kto dostanie nagrodę?

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.04.2021 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2022 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2021 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

"Z dumą mogę powiedzieć, że zespół Biedronki w mistrzowski sposób pokonał wszystkie przeszkody na swojej wyboistej drodze i po raz kolejny odniósł sukces. Patrząc na wszystkie ubiegłoroczne starania i osiągnięcia, odczuwam ogromny podziw i szacunek dla wszystkich odważnych i nieustępliwych pracowników, którzy tworzą zespoły Biedronki w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach"- podkreślił w liście przesłanym do pracowników sieci Biedronka, Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins.

To nagroda za całokształt i kluczową rolę zespołów w osiągniętych w 2021 roku wynikach.

- W ten sposób realizujemy nasze strategiczne założenia, by być pracodawcą pierwszego wyboru. Cieszy mnie, że przy okazji zbliżających się świąt wielkanocnych możemy ogłosić tę bardzo dobrą wiadomość. Nagroda zostanie wypłacona jeszcze w tygodniu poprzedzającym Wielką Sobotę, by można było z niej skorzystać w trakcie przygotowań do świąt - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Ponadto sieć Biedronka aktywnie prowadzi także regularne przeglądy wynagrodzeń. Już wcześniej, bo od 1 stycznia b.r. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych największej sieci handlowej w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł.

Następnie Sieć Biedronka przyspieszyła proces przeglądu wynagrodzeń i podwyższyła pensje pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Tą podwyżką z kolei objętych zostało prawie 3000 pracowników, a Biedronka przeznaczyła na ten cel ponad 20 milionów złotych w skali roku.