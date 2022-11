2 miliony nagród w zdrapkowej loterii Stokrotki. Co można wygrać?

Loteria Stokrotki - jakie są zasady

Zdrapki w Mistrzowskiej Loterii Stokrotki przyznawane będą do 18 grudnia br. W aplikacji otrzymać można trzy rodzaje zdrapek. Za każde 50 zł wydane w sklepach sieci klienci dostaną jedną „Zdrapkę za Zakupy”. W trakcie jednego dnia można otrzymać ich maksymalnie 10. W ramach loterii można również zwiększać swoją szansę na wygraną, zdobywając dodatkowe „Extra Zdrapki”. Dostępne są one za zakup specjalnie oznaczonych produktów. W aplikacji użytkownicy mogą również znaleźć darmowe „Zdrapki Codzienne”. Za wejście do Naszej Stokrotki dostaną oni jedną zdrapkę, aktywną do końca tego samego dnia.

Jaka jest główna nagroda w loterii Stokrotki?

Nagrodą główną w loterii jest 5 kart pre-paid o wartości 10 000 zł na roczne zakupy w Stokrotce. Wygrać można także 10 kart pre-paid o wartości 5 000 zł i 100 kart pre-paid o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepach sieci. Na uczestników loterii czeka również ponad 290 000 nagród rzeczowych do odebrania za 1 grosz każda oraz ponad 5 milionów Płatków.

Wszystkie nagrody z wyłączeniem kart pre-paid o wartości 10 000 zł można znaleźć w zdrapkach dostępnych w aplikacji Nasza Stokrotka. Nagroda główna będzie natomiast losowana raz w tygodniu spośród wszystkich „Zdrapek za Zakupy” i „Extra Zdrapek”. Losowania odbędą się w dniach: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 19.12. 2022 r.

Organizatorem Mistrzowskiej Loterii Stokrotki jest Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Szczegóły i regulamin loterii dostępne są w aplikacji Nasza Stokrotka, na stronie grzegrzolka.com oraz www.stokrotka.pl/loteria.