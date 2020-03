20. hala Selgros powstanie w Gorzowie

fot. hala Selgros

W Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka powstaje kompleks handlowy. Znajdą się w nim hipermarket Selgros (ponad 13 tys. mkw.), retail park (12,5 tys. mkw.), sklep typu „DIY” (12,9 tys. mkw.), centrum rozrywki (4 tys. mkw.), multi market (4,4 tys. mkw.) oraz stacja paliw. Komercjalizację prowadzi Nuvalu Polska.

W ramach inwestycji zaplanowano zespół obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni zabudowy ponad 47 tys. mkw.

W 2018 r. dwie spółki Imso oraz Sent To, powiązane z Common Investment, wygrały miejskiego przetargu na sprzedaż nieruchomości o powierzchni ok. 6,5 ha w rejonie ulic Walczaka, Jedwabniczej i Silwanowskiej. Teren przeznaczony był pod budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych. Obecnie Common Investment prowadzi przygotowania do zagospodarowania nieruchomości przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim.

19. hala Selgros w mniejszym formacie (4 tys. mkw.) ma zostać uruchomiona pod koniec marca w Siedlcach.

Spółka Transgourmet Polska prowadząca sieć hal cash&carry Selgros wygenerowała w 2018 roku przychody w wysokości 3 488 955 411 zł.