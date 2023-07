20 produktów o 40 proc. taniej w Lidlu

Lidl Polska obniżyła ceny wybranych 20 produktów do domu

Tym razem w ofercie znalazły się m.in. urządzenia do przygotowywania pysznej kawy – automatyczny ekspres do kawy Philips Series 800 w cenie 719,40 zł zamiast 1199 zł oraz automatyczny ekspres do kawy Bosch 1300 W za 899,40 zł zamiast 1499 zł. Pierwszy z nich posiada zbiornik o pojemności 1,8 l oraz trwały, ceramiczny młynek, który ma aż 12 ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można zmielić do ulubionej grubości. Z kolei ekspres marki Bosch zapewnia optymalną temperaturę parzenia i pełnie aromatu dzięki systemowi SensoFlow. W ofercie dostępny będzie również serwis do kawy marki Ernesto z wysokiej jakości porcelany, składający się z 18 elementów w cenie 89,40 zł zamiast 149 zł. Znajdziemy w nim: 6 talerzyków deserowych, 6 filiżanek do kawy i 6 spodków pod filiżanki. Teraz każdy może poczuć się jak prawdziwy barista.

Kolejna odsłona akcji 20 produktów o 40% taniej w Lidlu, fot. mat. prasowe

Zrzut ekranu 2023-07-27 120534.png

Z kolei dla wszystkich amatorów ćwiczeń fizycznych w domowym zaciszu Lidl Polska przygotował Crivit ergometr wioślarski z aplikacją w cenie 1379,40 zł zamiast 2299 zł. Poprzez Bluetooth urządzenie łączy się z aplikacjami treningowymi. Dla chcących zrelaksować się po treningu lub po ciężkim dniu w pracy Lidl oferuje Silvercrest Personal Care Poduszkę do masażu karku za 71,40 zł zamiast 119 zł oraz Silvercrest Personal Care Masażer wibracyjny SPA 2 w 1 z dwustronną nasadką do mycia i peelingu za 29,99 zł zamiast 49,99 zł.

W ofercie znajdziemy również wiele produktów do kuchni przecenionych o 40%, w tym m.in.: różne zestawy noży do wyboru, w tym marki Gerlach, frytkownicę, baterię zlewozmywakową, wyciskarkę do cytrusów, zastawę obiadową, serwis do kawy, pojemniki do przechowywania żywności, obrus z bawełny. W ramach specjalnej akcji promocyjnej sieć Lidl Polska oferuje również pościele z bawełny renforcé oraz mikrowłókna satynowego, które zapewnią komfortowy sen.