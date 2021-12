200. sklep Dużego Bena. Czy szyld będzie obecny w każdym polskim mieście?

Najsilniej sieć rozwija się w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Śląsku, a ostatnio przyspiesza z rozwojem także w Warszawie i Szczecinie. Dostępna jest także w mniejszych miejscowościach w wielu województwach.

Badania wskazują, że średnia sprzedaż w sklepach własnych Duży Ben jest o prawie 50% wyższa niż w innych sklepach alkoholowych. W kategoriach wino czy whisky – różnica jest nawet kilkukrotna.



- Misją Grupy Eurocash jest wspieranie właścicieli sklepów detalicznych, w tym tworzenie im nowych możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami. Właśnie po to, żebym im je zapewnić, rozwijamy innowacyjne koncepty specjalistyczne – takie jak Duży Ben. Cieszę się, że dziś z pełnym przekonaniem mogę mówić o sukcesie tej inwestycji. Po zaledwie kilku latach działalności, sieć jest największym graczem na rynku marketów alkoholowych w kraju i skutecznie buduje rynkowy standard sprzedaży w swojej kategorii produktowej. Tylko w ciągu ostatniego pół roku otworzyła 50 nowych placówek - mówi Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.



Duży Ben łączy cechy sklepu convenience (dogodna lokalizacja, długie godziny otwarcia oraz wygoda zakupów) i sklepu specjalistycznego (szeroki wybór alkoholi różnych kategorii, 1500 produktów w stałym asortymencie oraz liczne promocje). Atutem takiej koncepcji jest szybkość zakupów oraz w pełni otwarta sprzedaż. Przeszkoleni sprzedawcy zawsze służą pomocą, a całość procesu zakupowego w założeniu sieci ma odbywać się w myśl: „Cała przyjemność po Twojej stronie”.

2022 r. pod znakiem silnej ekspansji



- Sieć Duży Ben rozwija się niezwykle dynamicznie. Klienci doceniają naszą filozofię „przyjemności z zakupów” i z chęcią odwiedzają sklepy. W ich ofercie znaleźć można asortyment na różne okazje i z wielu kategorii. To zarówno popularne alkohole w najlepszych cenach, jak i bogaty wybór piw kraftowych, szeroka selekcja win czy różnorodne typy whisky. Zgodnie z trendami na półkach nie brakuje także produktów bezalkoholowych oraz wszelkiego rodzaju nowości w wielu kategoriach. Uzupełnieniem alkoholowych kategorii jest selekcja przekąsek, napojów oraz akcesoria. O sukcesie i dużej popularności konceptu najlepiej może świadczyć fakt, że do programu lojalnościowego Ekipa Dużego Bena przystępuje miesięcznie ok. 10 tys. osób. Od marca 2019 r. dołączyło ich w sumie 350 tys. Żeby dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów, w roku 2022 planowana jest bardzo dynamiczna ekspansja i wchodzenie do nowych regionów, w których sieć nie jest jeszcze obecna - mówi Dawid Kula, dyrektor generalny sieci Duży Ben.