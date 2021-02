2020 rok w handlu: 17 hipermarketów mniej; przybyło 195 dyskontów i 256 supermarketów

Nielsen przeanalizował, jak radziły sobie w 2020 roku poszczegolne formaty sklepów, fot. shutterstock

W 2020 roku z powodu pandemii spadła częstotliwość odwiedzania sklepów. Mały format wciąż trzyma się w Polsce mocno i ma 37 proc. udział w rynku. W minionym roku swoją pozycję umocniły dyskonty oraz supermarkety. Choć ogółem liczba sklepów spożywczych zmniejszyła się o 2 tys. placówek, to trend spadkowy został wyhamowany - wynika z badania “Universe Update” NielsenIQ.







W 2020 roku zniknęło z rynku17 hipermarketów, co ma związek z wycofywaniem się Tesco z Polski. Wartościowy udział formatu w koszyku spożywczym wynosi 8 proc., a w koszyku chemicznym 9,4 proc. Na koniec ub.r. w kraju działało 325 hipermarketów.

O 256 placówek wzrosła liczba supermarketów. Liderem ilościowego wzrostu była sieć Dino. Supermarkety mają 16 proc. udziału w koszyku spożywczym i 11 proc. w koszyku chemicznym. Z danych Nielsena wynika, że liczba transakcji w tym formacie spadała, ale robiliśmy tam większe zakupy.

W przypadku dyskontów trend wzrostowy utrzymuje się od ponad dekady. W 2020 roku przybyło 195 takich placówek. Ich udział wartościowy w koszyku spożywczym wynosi 37,6 proc., a w koszyku chemicznym 31,7 proc.

W minionym roku przybyło 589 sklepów o powierzchni do 300 mkw. W koszyku spożywczym wartościowy udział placówek to 33 proc., a chemicznym 7,6 proc. Z powodu pandemii w małych i średnich sklepach robiliśmy mniej zakupów impulsowych, wzrosła za to sprzedaż produktów spożywczych i alkoholu.

Specjalistycznych sklepów monopolowych ubyło - na koniec 2020 roku zniknęło z rynku 181 takich punktów. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest trend zaopatrywania się w alkohol w dyskontach.

Ubywa też kiosków (- 970 punktów), ale przybywa stacji paliw (75 więcej niż w 2019 roku).

Drogerii na koniec ub.r. było mniej o ponad 250 punktów, ale duzi gracze cały czas rosną. Nielsen wskazał także na duży potencjał kanału e-commerce w branży drogeryjnej i kosmetycznej. Już 39 proc. Polaków robi w ten sposób zakupy. Koszyk e-grocery także rośnie. W listopadzie 2020 roku wzrósł o 13 pp.

