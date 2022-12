21 nowych marek w Focus Mall Zielona Góra

Nowe marki w Focus Mall Zielona Góra: RTV EURO AGD, Intersport, iSpot Apple Premium Reseller, Tezenis, Guess Kids, Poupee Marilyn, Lilou, Outhorn, Kodano Optyk, JD Sports, Lancerto, Borgio, Smoke Shop, Coral Travel, Snipes, Pasibus, Berlin Doner Kebap, Express Oriental oraz Wystawa Pająków.

Powroty znanych brandów: Gerry Weber, Kubenz, Dolce Vita, Grycan, New Yorker. Pierre Cardin i Medicine, planowane otwarcia do końca roku.

W 2022 roku skomercjalizowano ponad 7,5 tys. mkw. galerii.

W gronie najemców znalazły się marki, które do tej pory nie były obecne w mieście. Do zmodernizowanego obiektu powróciły również sklepy, które wcześniej miały już w galerii swoje punkty. Wśród nich można wymienić m.in. dwie marki modowe, Pierre Cardin i Medicine, które otworzą się jeszcze w tym roku. Ponadto część funkcjonujących już najemców zdecydowała się na zwiększenie metrażu lub przeniesienie lokali do nowej części obiektu.

Sklepy dla miłośników sportu, sprzętu elektronicznego i AGD, salony modowe, butiki jubilerskie czy liczne restauracje w zupełnie nowej strefie gastronomicznej – w roku 2022 w Focus Mall Zielona Góra rozpoczęło działalność wiele nowych marek. Nowe, uruchomione po przebudowie centrum przestrzenie handlowe, spotkały się z zainteresowaniem wielu firm, co przełożyło się na znaczne poszerzenie i tak już bogatej, różnorodnej oferty dla klientów. Największym uruchomionym w II kwartale br. sklepem, jest nowoczesny salon RTV EURO AGD z elektroniką i sprzętami gospodarstwa domowego. Można w nim skorzystać m.in.

z profesjonalnego doradztwa i zainspirować się szeroką gamą produktów.

Markowe debiuty w kategorii odzież sportowa

W Zielonej Górze zadebiutowała marka JD Sports, specjalista shoes & apparel, która otworzyła salon pod koniec kwietnia. W lipcu portfolio Focus Mall w segmencie marek sportowych uzupełnił sklep sieci SNIPES. Natomiast marka Puma zdecydowała się na powiększenie lokalu i jego nową aranżację, przedłużając jednocześnie umowę najmu na kolejne lata.

Moda w wielu odsłonach

Segment mody został wzbogacony o nowe marki skierowane zarówno do kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. W drugim kwartale roku pierwsze klientki zaprosiła marka Gerry Weber, która ponownie pojawiła się w Focus Mall. W czerwcu centrum poszerzyło portfolio o GUESS Kids - odzież premium dla dzieci. W III kwartale roku w galerii pojawiły się kolejne marki będące wyznacznikami trendów. Dzięki temu, mieszkańcy regionu mogą dodatkowo wybierać w ofertach takich marek jak Outhorn czy Tezenis. Na początku listopada, po dłuższej nieobecności, do Focus Mall wrócił New Yorker. Metamorfozę przeszedł salon Stradivarius, który otworzył się w nowej, większej przestrzeni handlowej. Nie zapomniano również o modnych dodatkach biżuteryjnych. Tu swoją nową ofertą może pochwalić się modowa marka biżuterii Lilou.

Focus na modę męską

W Focus Mall znacząco wzbogacił się także asortyment mody męskiej. Panowie, niezależnie od wieku czy preferowanego stylu, pod jednym adresem znajdą ubrania na wiele okazji. W październiku otwarto butik marki KUBENZ, a chwilę później salony Lancerto i Borgio. Wszystkie te marki w swojej gamie mają kompleksową kolekcję mody męskiej obejmującą również szereg dodatków, takich jak obuwie, czy bielizna. Nowy, większy sklep otworzył Ochnik.

Nowe gastronomiczne punkty w Zielonej Górze

Nowoczesna, komfortowa, wyposażona w blisko 330 miejsc strefa food court, przyciąga nowych najemców i zachęca obecnych do poszerzenia oferty. Do dostępnych już sieci restauracyjnych – KFC i Olimp, dołączył Berlin Doner Kebap, czerpiący z tradycji tureckiej kuchni. Tegoroczną nowością w strefie gastronomicznej jest także Express Oriental, proponujący dania kuchni azjatyckich: chińskiej, tajskiej, wietnamskiej i japońskiej. Strefa food court wzbogaciła się również o restaurację sieci Pasibus, której menu zawiera lubiane przez klientów hamburgery.

Odwiedziny w centrum handlowym to nie tylko okazja do zakupów czy obiadu, ale również do przyjemnego spędzenia czasu przy kawie i deserze. Lodziarnio-kawiarnia Grycan - Lody od Pokoleń, ponownie zaprasza do powiększonego lokalu. Do galerii powróciła cukiernia Dolce Vita słynąca z lodów, deserów i zdrowych koktajli. Miłośnicy azjatyckich przysmaków mogą odwiedzać lokal Green Bubble, serwujący Bubble Tea, czyli orzeźwiający napój na bazie herbaty z dodatkiem kulek tapioki, owocowego toppingu lub popping boba.