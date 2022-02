2280 - tyle osób w najbliższych miesiącach zatrudnią cztery sieci handlowe

Aldi stworzy ponad 800 miejsc pracy

Kilka dni temu sieć Aldi poinformowała, że 2022 będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju firmy w Polsce. W związku z planami otwarć nowych sklepów oraz drugiego centrum dystrybucji sieć stworzy ponad 800 nowych miejsc pracy. Na ich utworzenie przeznaczy w tym roku około 30 mln zł.

W 2022 roku ALDI planuje otwarcie około 60 sklepów oraz nowego centrum dystrybucji. Tylko na potrzeby magazynu dyskonter zatrudni około 200 osób, pozostali pracownicy zasilą nowo otwierane sklepy.

Zaczynający pracę w ALDI sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawca, posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810 – 4410 zł brutto. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu. Wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została również do nich wartość karty przedpłaconej.

Dino - praca dla 680 osób

Niedawno Dino kupiło kolejną działkę, na której chce wybudować centrum dystrybucyjne. Nieruchomość kosztowała ponad 3 miliony złotych. Do transakcji doszło w gminie Lubień Kujawski. Docelowo na terenie obiektu zatrudnienie ma znaleźć ok. 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Centrum zapewni obsługę dla ok. 400 okolicznych sklepów sieci Dino.

Biedronka - 500 osób do nowego magazynu

Sieć Biedronka rozwija swój system logistyczny budując kolejny, 17. magazyn na terenie Polski. Najnowsze centrum dystrybucyjne powstaje w Stawigudzie, w powiecie olsztyńskim. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja kilkuset osób, które znajdą zatrudnienie w obiekcie.

Magazyn w Stawigudzie będzie nie tylko istotnym elementem sieci logistycznej Biedronki, ale wesprze rynek pracy w regionie, w którym bezrobocie sięga 7,5%. Zatrudnienie znajdzie tutaj około 500 osób czyniąc to centrum dystrybucyjne Biedronki jednym z największych pracodawców na tym obszarze.

Od 10 lutego br. rusza rekrutacja na stanowiska kadry kierowniczej, a na początku marca rozpocznie się proces zatrudniania na stanowiska operacyjne, począwszy od magazynierów, inspektorów ds. administracyjno–magazynowych, specjalistów oraz kontrolerów jakości.

Magazynier z najmniejszym stażem uzyska na nie mniej niż 3950 zł brutto natomiast doświadczony ze stażem 3 lata ma zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 4400 zł brutto. Inspektor ds. administracyjno-magazynowych rozpoczynający karierę otrzyma 4500 zł brutto, natomiast osoba doświadczona może liczyć na 4800 zł brutto.

Lidl - 300 nowych pracowników

Lidl Polska prowadzi obecnie kampanię rekrutacyjną do swojego nowego Centrum Dystrybucji w Dobroszycach (powiat oleśnicki). Jest to 12. obiekt magazynowy Lidla, w którym przewidziana jest ok. 300-osobowa załoga. Rekrutacja odbywa się pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli”. Potrwa przez cały luty.

Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom Lidl Polska zapewnia szkolenie wdrażające. W kandydatach sieć doceni przede wszystkim chęć do pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie. CV można przesłać do Lidla poprzez formularz na stronie kariera.lidl.pl.

Zatrudnieni pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego. Pracodawca przedstawia także jasno w jaki sposób będzie się kształtować wynagrodzenia na przestrzeni kolejnych lat. Rozpoczynając pracę w Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, na stanowisku Pracownik Magazynu, na początku zatrudnienia płaca wyniesie 4 350 zł brutto. Po pierwszym roku pracy zarobki wzrosną do poziomu 4 550 zł brutto. Po dwóch latach wyniosą 4 800 zł brutto. Natomiast po trzech latach wynagrodzenie osiągnie poziom 5 100 zł brutto.

Handel największym pracodawcą

Szacuje się, że w branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest 1,5 – 2 mln osób. Według ostatnich danych GUSu za październik 2021 r. to właśnie w sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych (4,6 proc. ogólnej liczby pracowników).

Przypomnijmy, stawki za pracę w handlu idą w górę. Oferowane wynagrodzenia wahają się między 3 tys. pln brutto a 4,6 tys. pln brutto i uzależnione są m.in. od wykonywanych obowiązków, doświadczenia zawodowego czy miejsca pracy.

Walmart i Amazon królują

Serwis bankier.pl podał, że z ostatnich danych opublikowanych na macrotrends.net. wynika, że sieć Walmart to największy pracodawca na świecie. Sieć w 2020 r. zatrudniała 2,2 mln pracowników. Drugie miejsce przypadło Amazonowi, który w ciągu czterech lat podwoił liczbę pracowników. Korporacja zarządzana przez najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa, zatrudniała na koniec roku 1,298 mln pracowników.