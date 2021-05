25 proc. Polaków jadło truskawki w kwietniu

Co czwarty Polak (25 proc.) jadł truskawki w kwietniu. To znacznie więcej niż przed miesiącem (o 9 p.p.). W kwietniu wzrosło również spożycie malin – z 16% do 19%. Na kolejnych miejscach borówki (16%) i czarna porzeczka, dostępna obecnie pod postacią przetworów i mrożonek. Deklaracje spożycia aronii (12%) utrzymują się na stabilnym poziomie od czerwca zeszłego roku - wynika z badań Kantar.

Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w kwietniu było jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%). 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu. Na drugim miejscu znalazły się gruszki, które jadł co trzeci (34%) badany. Spożycie gruszek jest nieco niższe niż w luty br. i sporo (o 8 p.p.) niższe niż przed rokiem.