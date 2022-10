25 stacji AVIA ze sklepami SPAR Express

Już 25 sklepów SPAR Express działa na stacjach paliw AVIA. W ostatnim czasie otwarto placówki w Dębicy, Częstochowie, Lublinie, Bełchatowie, Makowcu (woj. mazowieckie) i Skorzowie (woj. świętokrzyskie, przy drodze Kielce-Tarnów, z dużym parkingiem dla samochodów ciężarowych), Jastrzębiu-Zdroju, Zakopanem, Józefowie, Kobyłce, Dąbrowie Górniczej i Chełmku. Wszystkie sklepy oferują ciepłe dania, kanapki, zapiekanki w strefie Eat&Go i kawę w strefie Bean Tree Cafe oraz są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu. Planowane są kolejne otwarcia w całej Polsce.

SPAR Express to format convenience, który spełnia podstawowe potrzeby klientów. Placówki są czynne 365 dni w roku.

“To dla nas bardzo ważne, że format SPAR Express tak dobrze rozwija się we współpracy ze stacjami paliw AVIA. Widzimy, że oba koncepty do siebie doskonale pasują. Dlatego planujemy kolejne otwarcia i kolejne lokalizacje. W Polsce rynek handlowy ma nadal ogromny potencjał – działa tu wiele niezależnych detalistów i koncept sieci SPAR idealnie sprawdza się po kątem ich wymagań. Nadal jest też przestrzeń do wprowadzania nowych formatów i konceptów, takich jak SPAR Express, TOP! czy Bean Tree Cafe. Zamierzamy kontynuować działania rozpoczęte i realizowane od roku: rozwój sieci i dołączanie nowych placówek, ogólnopolskie akcje promocyjne i lojalnościowe, które budują rozpoznawalność marki SPAR i wspierają sprzedaż naszych partnerów detalicznych oraz wprowadzanie nowych konceptów. Naszym ważnym celem jest zwiększenie zasięgu oraz rentowności przy maksymalnym dopasowaniu do oczekiwań naszych partnerów detalicznych. Nadal będziemy także rozbudowywać asortyment – także w ramach marki własnej SPAR, w segmentach BIO i EKO oraz w ramach produktów świeżych, które są naszą przewagą konkurencyjną” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.