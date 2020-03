26 marca startuje mała hala Selgrosu w Siedlcach

W miejscowości Białki w Parku Handlowym Siedlce 26 marca ruszy hala Selgros. W nowej lokalizacji spółka chce uruchomi mniejszy format o powierzchni ok. 4000 mkw. Będzie to 19. placówka sieci.

Park Handlowy Siedlce powstaje na terenie o pow. około 13 ha w miejscowości Białki przy drodze krajowej nr 2 i ul. Łukowskiej. Kompleks Stop Shop o powierzchni ok. 14.000 mkw. zaoferuje łącznie 24 sklepy. Ma to być największy park handlowy pod tą marką w Polsce .Kompleks buduje firma Mirbud. Wartość umowy to 51, 44 mln zł netto.