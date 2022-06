265 tys. zł - tyle kosztuje wychowanie dziecka w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych Centrum im. Adama Smitha, koszt wychowania jednego dziecka w roku 2022 roku (do osiągnięcia 18. roku życia) i według stanu na koniec poprzedniego roku, wyniósł 265 tys. złotych, a dwójki dzieci – 439 tys. złotych.



Centrum Adama Smitha dowiodło w swojej analizie, że rzeczywisty poziom kosztów utrzymania dziecka pokazuje ograniczenie konsumpcji na skutek wzrostu cen. Koszt wychowania wzrósł o 4,3 proc. do poziomu 265 tys. zł, przy czym wiązał się z obniżeniem konsumpcji ilościowej w stosunku do 2020 roku o 5,4 proc. wskutek wzrostu cen o 10,3 proc.