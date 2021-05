27 maja w Szczecinie rusza pierwsze Netto po Tesco. Do końca roku 150 transformacji

Do końca tego roku Netto otworzy ponad 150 nowych sklepów po Tesco, fot. materiały prasowe

Pierwszy sklep Netto w miejsce Tesco zostanie otwarty 27 maja w Szczecinie. Sklep przy ulicy Duńskiej będzie jednocześnie 400. sklepem sieci w Polsce. Tego samego dnia w Szczecinie otwarty zostanie drugi sklep Netto po transformacji Tesco – zlokalizowany przy ulicy Polickiej.









Netto otwiera w Szczecinie

Długo wyczekiwany pierwszy sklep Netto w miejsce Tesco zostanie otwarty już w czwartek, 27 maja w Szczecinie. Sklep przy ulicy Duńskiej będzie jednocześnie 400. sklepem sieci w Polsce. Nowa placówka będzie funkcjonować we flagowym formacie sieci – 3.0.

– Otwarcie sklepu przy ul Duńskiej w Szczecinie ma podwójnie symboliczne znaczenie. Po pierwsze wraz z tym sklepem osiągamy liczbę 400 placówek w Polsce. Rozwijamy się sukcesywnie, a wkrótce ten proces zdecydowanie przyspieszy – mówi Krzysztof Kamiński, Dyrektor Operacyjny w Netto Polska. – Przekształcenie sklepów Tesco w Netto pozwoli nam w krótkim czasie pojawić się w wielu nowych lokalizacjach w Polsce. Tylko do końca tego roku otworzymy ponad 150 nowych sklepów Netto po Tesco. Zaczynamy od Szczecina, bo choć mamy tu ponad 20 sklepów, to dla nas miasto szczególne – to tu 26 lat temu powstał nasz pierwszy sklep. Także tu otwieramy pierwszy sklep Netto w miejsce Tesco. Tym samym osiągnięty zostaje kolejny kamień milowy w procesie przejęcia sklepów Tesco.

Netto przy ul. Duńskiej w Szczecinie będzie miało powierzchnię ok. 1000 m kw. i dysponowało ponad 50 miejscami parkingowymi. Dogodna lokalizacja sklepu z pewnością będzie sprzyjała codziennym zakupom. A te warto robić w Netto, o czym przekonują się codziennie klienci sieci.

– Asortyment sklepów Netto odpowiada na potrzeby naszych klientów, obejmując produkty marki własnej i marki producenckie. Całe mnóstwo produktów na naszych półkach pochodzi od polskich dostawców, z czego jesteśmy szczególnie dumni – komentuje Krzysztof Kamiński i dodaje – Skupiamy się na tym, by oferować asortyment najwyższej jakości w najlepszych możliwych cenach. Dodatkowo szereg obecnych w każdym tygodniu promocji pozwala mnożyć oszczędności podczas codziennych zakupów. W Netto dobre oferty po prostu się kumulują, a ceny są rozsądne na co dzień.

Także 27 maja o godzinie 8 rano w Szczecinie otwarty zostanie drugi sklep Netto po transformacji Tesco – zlokalizowany przy ulicy Polickiej. Placówka będzie nieco mniejsza od sklepu przy ulicy Duńskiej i zajmie powierzchnię ok. 800 m kw. Do dyspozycji klientów będzie około 70 miejsc parkingowych.