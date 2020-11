28 stażystów dostało pracę w Lidlu

W ramach programu The Lidl Way to Career przez 3 miesiące grupa studentów i absolwentów zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe. O zakwalifikowanie się do programu stażowego starało się ponad 1000 młodych osób. Z uwagi na pandemię rekrutacja była prowadzona zdalnie. Na płatny staż (3300 zł brutto miesięcznie) zakwalifikowało się 43 z nich.



„Bardzo nas cieszy, że po ostatniej edycji The Lidl Way to Career zespół Lidl Polska powiększył się o 28 nowych pracowników centrali i 2 pracowników biur sprzedaży. To 70% stażystów – mówi Weronika Komorowicz, koordynatorka projektu The Lidl Way to Career.

Podczas programu stażowego uczestnicy mogli przekonać się, jak firma funkcjonuje od wewnątrz. Stażyści tegorocznej edycji realizowali własne projekty w działach m.in. takich jak controlling, administracja zakupów, zarządzanie akcjami tematycznymi, logistka, prawnym, zakupów.