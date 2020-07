29 proc. badanych po obniżce pensji szuka sezonowej pracy za granicą

Według najnowszego raportu OTTO Work Force, 92% szukających pracy za granicą jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Spośród nich aż 69% chce wyjechać jak najszybciej. 54% respondentów wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

Według najnowszego badania OTTO Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 respondentów, większość pracowników zainteresowanych pracą za granicą, była wcześniej zatrudnionych w Polsce. Wśród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na oferty pracy, 60% pracowało przed pandemią w Polsce, a 40% za granicą. Z zagranicy Polacy wracali bo utracili pracę – 30%, obawiali się o zachorowanie -29%, chcieli wrócić do rodziny -27%.

Spośród respondentów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne 92% jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Wśród nich 81% udzieliło odpowiedzi „tak”, a 11% „raczej tak”. Tylko 5% jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu, a 3% zrezygnowało z procesu rekrutacyjnego i wyjazdu.

“Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy sezonowej za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.

Spośród Polaków, którzy są zainteresowani wyjazdem do pracy za granicę, 69% chce jak najszybciej opuścić Polskę. Kolejne 19% planuje wyjazd w ciągu najbliższych tygodni.

54% Polaków planuje wyjazd z powodu utraty pracy lub czasowego zamknięcia zakładu pracy

77% badanych wskazało, że do wyjazdu zachęcają ich wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Spośród respondentów aż 54% wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.



“Pracowników z Polski motywuje do wyjazdu do pracy za granicę przede wszystkim poziom wynagrodzenia, które jest ok 3 razy wyższy niż w Polsce. Jego atrakcyjność podnosi także stosunkowo wysoki kurs Euro, który rósł w czasie pandemii. Kolejną istotną kwestią jest niepewna sytuacja na rodzimym rynku pracy. – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.