3/4 Polaków jest zainteresowanych kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego

Tylko 3,5% powierzchni rolniczej w Polsce dedykowanej jest produkcji ekologicznej, fot. shutterstock

76% Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa zrównoważonego, a rynek takich produktów w średnim terminie ma potencjał osiągnąć wartość 64,6 mld zł.

Rynek produktów rolnictwa zrównoważonego będzie wart 64,6 mld zł

Accenture i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przeprowadziły badania polskiego rynku żywności i wspólnie przygotowały raport „Zrównoważona żywność w Polsce – narodziny masowego rynku jako szansa dla branży spożywczej”. Według wyników opracowania 76% Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa zrównoważonego, a rynek takich produktów w średnim terminie ma potencjał osiągnąć wartość 64,6 mld zł. Dla porównania na wszystkie zakupy spożywcze w 2020 r. Polacy wydali 142,3 mld zł. Celem raportu było wskazanie warunków, w których zwiększy się udział produkcji rolniczej prowadzonej w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu.

Zdaniem polskich konsumentów produkty z upraw rolnictwa zrównoważonego są o 20% tańsze od produktów z upraw ekologicznych i o 40% droższe od produktów z upraw rolnictwa konwencjonalnego.

Według raportu trzy czwarte Polaków jest zainteresowanych kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego, a 73% ankietowanych gotowych jest za nie zapłacić nawet 20% więcej.

Wysoka jakość, produkcja przyjazna środowisku, a także przystępna cena są wyróżnikami rolnictwa zrównoważonego, a jednocześnie najbardziej poszukiwanymi przez polskiego konsumenta cechami żywności. Rozwój rynku wspierają nie tylko popyt konsumentów, ale także rozwiązania prawne, instrumenty finansowe czy cele Europejskiego Zielonego Ładu, które promują zrównoważoną produkcję żywności.

Między rynkiem masowym a ekologicznym

Żywność z upraw rolnictwa zrównoważonego, to taka, która powstaje z poszanowaniem środowiska, jak i finansów rolników i cieszy się społeczną akceptacją. Jak wskazują wyniki badania, już niebawem może zawłaszczyć zdecydowanie większą część rynku, niż do tej pory udało się to produktom rolnictwa ekologicznego. Tylko 3,5% powierzchni rolniczej w Polsce dedykowanej jest produkcji ekologicznej. Dla porównania średnia unijna wynosi 8,5%. Udział żywności ekologicznej w całym rynku spożywczym wynosi w Polsce tylko 0,3%, podczas gdy średnia unijna to 4%. Jak wyliczył NielsenIQ na wszystkie zakupy spożywcze Polacy wydali w 2020 r. 142,3 mld zł. Rok wcześniej raporty branżowych organizacji ekologicznych szacowały wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce na około 1,35 mld zł.