3 mln zł dla Społem w Białymstoku w ramach Tarczy Antykryzysowej

85,2 mln zł otrzymali podlascy przedsiębiorcy w ramach dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jedną z firm, która z tego skorzystała jest działająca w Białymstoku Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem", która zatrudnia 1,7 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców w mieście.

Wiceprezes Elżbieta Chalecka poinformowała, że spółdzielnia skorzystała z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i pomocy do składek ZUS. PSS Społem dostała 3 mln zł, co pokrywa jedną trzecią kosztów potrzebnych na wynagrodzenie dla pracowników.



- Nasz wniosek był procedowany bardzo szybko. To znaczny zastrzyk finansowy dla naszej Spółdzielni. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pozwoli nam złapać oddech - możemy się teraz skupić na działalności operacyjnej, nie musimy się martwić o to, że w przyszłym miesiącu nie będziemy mieli funduszy na wypłaty - powiedziała Elżbieta Chalecka.