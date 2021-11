30 listopada skończył się w Polsce wolny rynek?

Bony, dotacje, subwencje, regulowane ceny na paliwo, regulowane ceny energii, uprawnienia do emisji CO2, nierówne dopłaty do produkcji rolnej wewnątrz UE, ograniczenia w delegowaniu pracowników przez firmy logistyczne, dopłaty do inwestycji zagranicznych, ulgi podatkowe i pomoc publiczna dla korporacji, silne przedsiębiorstwa państwowe w strategicznych sektorach, które zajmują się także wydawaniem mediów albo dostarczaniem paczek z zakupami - po ponad 30 latach od obalenia komunizmu doczekaliśmy się w Polsce, ale i naszej Unii Europejskiej, całkiem pokaźnej listy mechanizmów, które podważają nieskrępowaną, wolną konkurencję w gospodarce.

Tarcza antyinflacyjna to kolejny odcinek serialu, który oglądamy od lat, w Polsce i w Europie. Serialu o tym, że wolny rynek kończy się tam, gdzie zaczynają się potrzeby społeczne i pomysły polityków na ich rozwiązanie. - Dobry biznesmen koncentruje się na poszukiwaniu nowych możliwości w ramach konkurencji i ryzykuje własnymi pieniędzmi. Polityk zaś (…) nie ma podobnych bodźców, bo ekonomicznie nie korzysta z sukcesu decyzji gospodarczych, ale i osobiście nie traci, gdy wyrzuci pieniądze w błoto – mówi prof. Leszek Balcerowicz.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o rynku wewnętrznym, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Państwa członkowskie nagminnie stosują jednak środki protekcjonistyczne – stwierdza raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Bariery taryfowe, kontyngenty importowe, nadmierna regulacja, bezpośrednie transfery pieniężne ograniczają wolny rynek. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców do tego dodaje, że działanie europejskiego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych EU-ETS nie może zostać uznane za zgodne z ideą wolnego rynku. W Polsce rząd dokręca śrubę mniejszym firmom, faworyzując duże, zwłaszcza zagraniczne, a Polski Ład pogłębia nierówności.

Przykładem protekcjonizmu gospodarczego, jaki przytacza Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), jest reakcja UE na uchwaloną przez Sejm w lipcu 2016 roku ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, który miał być wyliczany od obrotu.

Komisja Europejska wydała nakaz zawieszenia podatku, twierdząc, że jest on sprzeczny z prawem pomocy publicznej. Według KE, progresywna struktura podatku i jego kwota wolna powodują, że mniejsze przedsiębiorstwa zapłacą stosunkowo niższy podatek niż duże koncerny, a „tysiące lokalnych sklepów” są z niego całkowicie zwolnione – czytamy w raporcie PIE „Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej”.

Czy to się opłaca? Tarcza antyinflacyjna obniży szczyt inflacji i nieco przesunie go w czasie, ale wysoki poziom wzrostu cen pozostanie z nami na dłużej - oceniają ekonomiści. Wskazują na czynniki proinflacyjne - dopłaty osłonowe i większy dochód rozporządzalny w wyniku obniżki podatków. Tarcza może też skłonić Radę Polityki Pieniężnej do wolniejszych podwyżek stóp.

