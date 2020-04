30 proc. jaj marki własnej Aldi pochodzi z chowów alternatywnych

ALDI do końca 2020 roku zrezygnuje z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej. Sieć obniży także emisję gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40 procent względem roku 2015, a do końca 2025 wycofa jaja z chowu klatkowego w produktach marek własnych.

Największy wzrost liczby dobrych praktyk w raporcie wystąpił w obszarze środowiska, w którym silnie zauważalne są także działania ALDI. Sieć zobowiązała się do wycofania do 2025 roku jaj z chowu klatkowego ze składu produktów marek własnych, wspierając w ten sposób inicjatywę „Polska bezklatek”. Już teraz jaja w produktach marek własnych ALDI w ponad 30% pochodzą z chowów alternatywnych, a udział ten stale rośnie.



Dzięki licznym politykom zakupowym, sieć systematycznie poszerza również ofertę produktów spożywczych pochodzących ze zrównoważonych źródeł. ALDI stosuje m.in. np. międzynarodową politykę zakupową kakao, międzynarodową politykę zakupową kawy, międzynarodową politykę zakupową herbaty.



Razem z Greenpeace ALDI opracowało też obszerny katalog kryteriów, w którym zdefiniowano wymagania ekologiczne w obszarze produkcji tekstyliów i obuwia. Celem tych działań jest, by do końca 2020 roku zrezygnować z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej.