3400 zł na rękę - to średnie polskie zarobki

Jak informuje GUS, połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4702,66 zł brutto (tzn. mediana płac; siłą rzeczy druga połowa zarabia więcej). Oznacza to, że mediana płac wyniosła około 3403 zł netto (tzn. "na rękę"). To wynik o 607 zł brutto, czyli 484 zł netto wyższy od mediany płac w październiku 2018 r. Oczywiście pensję netto nieco zmienić mogą różne indywidualne uwarunkowania (np. ulga dla osób do 26 roku życia, praca poza miejscem zamieszkania itp.).

