390 tys. egzemplarzy książek kupili czytelnicy podczas Targów Książki Empiku

Wiosenna edycja Targów Książki Empiku okazała się rekordowa również pod względem widowni spotkań autorskich, które odbywały się niezmiennie w przestrzeni online.

– Wyraźnie widać, że taka formuła literackiej telewizji internetowej cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Czytelnicy cenią dostępność spotkań online, co przełożyło się na największą do tej pory widownię – spotkania obejrzało ponad 1,6 mln osób. Nie bez znaczenia jest również atrakcyjność programu wydarzeń. Jeszcze jesienią największym powodzeniem cieszyła się część programu dedykowana rozwojowi osobistemu. W tej edycji zastąpiliśmy ją sceną „Zrozumieć świat”, skupioną na sytuacji za naszą wschodnią granicą i to okazało się bardzo dobrym wyborem. Właśnie wydarzenia z tej sekcji uplasowały się w czołówce oglądalności – komentuje Marcin Maćkiewicz, Menadżer Działu Eventów w Empiku.