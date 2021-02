fot. materiały prasowe

Trwa 4. edycja filmowej kampanii promocyjnej marki Lay’s pod hasłem „Filmy smakują lepiej z Lay’s”. Po raz kolejny producent chipsów ziemniaczanych, firma PepsiCo, chce przekonać Polaków, że najlepsze wrażenia podczas oglądania filmów zapewniają przekąski marki Lay’s. Oprócz znanych już na rynku wariantów smakowych, konsumenci będą mogli spróbować dwóch nowych, limitowanych smaków. Kampania potrwa do końca kwietnia 2021 roku.







Zima to czas, kiedy więcej czasu spędzamy w domu, a w długie wieczory chętniej chwytamy pilot do telewizora, aby z przyjemnością wrócić pamięcią do filmowych klasyków lub odkrywać ostatnie nowości filmowe. Dla większości oglądanie filmów to wielka przyjemność, a wiele osób chce zakosztować prawdziwie kinowych wrażeń na domowej kanapie.

– Najłatwiej jest wówczas sięgnąć po jedną z ulubionych przekąsek Polaków, czyli chipsy ziemniaczane. Nie ma znaczenia, czy nasze ulubione filmy oglądamy z przyjaciółmi czy z rodziną, ponieważ wybór wariantów smakowych Lay’s jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie – powiedziała Natalia Walencik, Junior Brand Manager Lay’s w PepsiCo. – Dodatkowo, w tegorocznej edycji naszej kampanii „Filmy smakują lepiej z Lay’s” zaoferujemy konsumentom dwa limitowane i bardzo apetyczne smaki – Roasted Chicken (o smaku pieczonego kurczaka) oraz Cheese & Ham (o smaku szynkowo-serowym) – dodała Natalia Walencik.

Idea kreatywna kampanii „Filmy smakują lepiej z Lay’s” pojawia się we wszystkich kanałach komunikacji – od pełnej energii reklamy telewizyjnej ze ścieżką dźwiękową pochodzącą z utworu „Don’t Worry” zespołu Madcon, po kreacje digitalowe w najważniejszych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, czy Instagram, a także portalach filmowych. Silną kampanię 360° dopełniają działania influencerskie na TikToku oraz aktywacja konsumencka w filmowym klimacie na profilach uznanych twórców internetowych, w tym m.in. Jakoba Kosela oraz Michała Mikołajczaka.

Za strategię digital, koncept kreatywny i kampanię w mediach społecznościowych odpowiada agencja VMLY&R. Adaptację trwającego 15 sekund spotu TV przygotowała agencja BBDO Warszawa. Za planowanie i zakup mediów oraz współpracę z influencerami odpowiada dom mediowy Media Direction OMD.

Oprócz kampanii 360° i dwóch nowych wariantów smakowych z edycji limitowanej, dodatkowym silnym elementem kampanii są materiały POS dostępne w sklepach w całej Polsce – wszystkie nawiązują do okazji konsumpcji związanej z oglądaniem filmów, mocno podkreślając filmowe skojarzenia z marką Lay’s.