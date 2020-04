4 maja ruszają galerie handlowe. Wicepremier wyjaśnia w WNP.PL szczegóły rozwiązań

fot. premier Mateusz Morawiecki

Premier Morawiecki ogłosił, że 4 maja zaczną działać wszystkie sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem dystansu społecznego: w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba może przebywać na powierzchni 15 mkw.

Minister rozwoju w WNP.PL wyjaśnia szczegóły znoszenia obostrzeń

Galerie będą otwarte podobnie jak mniejsze sklepy, które były cały czas otwarte, ale w podobnym reżimie obostrzeń. Na 15 mkw będzie mogła przebywać jedna osoba - mówi premier. Opisuje, że chce, żeby "pustawe" były korytarze centrów handlowych, ale będzie można robić zakupy.

Co ważne - do powierzchni sprzedażowej nie będzie wliczać się powierzchnia korytarzy oraz magazynów.

Pracownicy galerii mają regulować ruch w ciągach komunikacyjnych, tak aby zachowane zostały zasady bezpieczeństwa. Premier ogłaszając szczegóły wyjaśnił, że są to miejsca, "w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego". Może to generować kolejki, które będą kończyć się nawet na zewnątrz.

Wicepremier Emilewicz dodała, że jednym z elementów kierowania ruchem klientów będzie też ograniczenie liczby wykorzystywanych miejsc parkingowych. Zająć będzie można tylko co drugie.

- Zniesione zostają "godziny dla seniorów", więc ta liczba godzin w galeriach będzie w całym wymiarze pracy sklepów dostępna - powiedziała wicepremier.

"Godziny dla seniorów" w pierwszej wersji obowiązywały w godzinach 10-12 codziennie. Po wprowadzeniu w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń, zaczęły obowiązywać tylko podczas pięciu dni w tygodniu, bez weekendów.

Otwarcie galerii zakłada jednak, że nie będą mogły działać w nich restauracje z jedzeniem na miejscu, czyli strefy food court, które zostaną otwarte w III etapie. To samo dotyczy klubów fitness, salonów kosmetycznych czy fryzjerskich. Nie będą działały stref aktywności fizycznej, przestrzenie rekreacyjne, strefy gier i kin oraz wyspy handlowe.

Zmiany dotyczą także sklepów budowlanych, które będą mogły być otwarte również w weekendy.

Co z mulitpleksami i kinami, które działają m.in. w centrach handlowych? - Jest to planowane w kolejnych etapach - skomentował premier.