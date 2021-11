4 przyczyny drożejącej żywności

Dlaczego żywność drożeje?

Żywność cały czas drożeje. Jakie są tego główne przyczyny? Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska tłumaczy, że firmy spożywcze mają wyższe koszty m.in. surowców, energii i płacy, przez co część tych kosztów przerzucają na konsumentów.

- Mamy szereg przyczyn drożejącej żywności. Jeśli spojrzymy na rosnące ceny surowców, to myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników, który oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności. W październiku indeks cen żywności FAO był już tylko o 3 procent niższy od swojego historycznego maksimum z 2011 roku. To pokazuje, że rzeczywiście mamy bardzo dużą presję kosztową, jeśli chodzi o surowce - mówi Jakub Olipra.

- Presja kosztowa w przypadku cen surowców rolnych ma też bardzo różne źródła. Jeśli spojrzymy na ceny zbóż i roślin oleistych, to widzimy, że jest tam napięta sytuacja popytowo-podażowa. Jeżeli mówimy o cenach cukru, to widzimy zwiększony popyt na biopaliwa i w konsekwencji więcej trzciny cukrowej trafia do produkcji bioetanolu - dodaje.

- Prognozujemy, że na koniec tego roku dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do około 6 procent w ujęciu rocznym, czyli w grudniu ceny te będą wyższe o około 6 proc. niż w grudniu poprzedniego roku - mówi Jakub Olipra.

Całość na portalspozywczy.pl