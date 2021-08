4 trendy napojowe z Zachodu

Trend prozdrowotny i dbania o odporność jest mocno widoczny na rynku napojów. Zyskują takie produkty jak np. kombucha.

Coraz mnie alkoholu w piwie, winie i drinkach. Marketerzy szukają nowych okazji konsumpcji bezalkoholowych wariantów

Renesans wód smakowych - naturalne, bezcukrowe, o ciekawych smakach i dodatkach funkcjonalnych .



Kombucha - probiotyki na celowniku konsumentów

Kombucha (kombucza) to napój powstający w efekcie fermentacji słodkiej herbaty z dodatkiem tzw. grzyba herbacianego. Kombucha ma wiele właściwości zdrowotnych. Łagodzi stany zapalne, wzmacnia odporność, zawiera witaminy i mikroelementy. Napój można stworzyć w domu, ale pojawiają się także liczne butelkowane wersje "convenience". Tu na uwagę zasługują produkty marek m.in. Brothers and Sisters Kombucha oraz Ferment Kombucha. To ciekawy trend, któremu warto się przyglądać, ponieważ zyskuje na trendzie prozdrowotnym oraz dbania o zdrowie jelit, które mają ogromny wpływ na odporność tak ważną w dobie pandemii.

